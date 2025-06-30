Львівська обласна військова адміністрація погодила виїзд за кордон чоловіків призовного віку за поданими листами від вигаданої громадської організації і з підписом російського імператора Александра III. Про це повідомляє NGL.media.

Як зʼясували журналісти-розслідувачі, позаштатний радник начальника ЛОВА Олексій Шевчук у листопаді 2024 року вивіз за кордон 25-річного мешканця Дніпра Артема Лущана. Його внесли до системи «Шлях» як водія-волонтера для «перевезення через державний кордон України гуманітарного вантажу» на прохання громадської організації «Гуманітарна надія нації».

Журналісти зазначають, що ГО «Гуманітарна надія нації» є фейковою. Про неї невідомо нічого, навіть Мін’юсту, яке й реєструє громадські організації.

«Офіційного листа до ЛОВА ця організація оформила з явною насмішкою, використавши логотип російського “Газпромбанку” та автограф російського імператора кінця XIX ст. Александра ІІІ. Директором організації теж вказали, схоже, перше-ліпше розповсюджене прізвище – Олександр Ніколенко. Лише в Україні живе близько 500 людей з таким ім’ям та прізвищем», – зазначає NGL.media.

Імператорський підпис на документі української ГО (ілюстрація NGL.media)

Загалом впродовж осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від «Гуманітарної надії нації» з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон і дозволила виїхати восьми чоловікам. Щонайменше семеро з них не повернулися в Україну.

Водночас у Львівській ОВА повідомили, що знають лише про одного водія від «Гуманітарної надії нації», який порушив терміни перебування за кордоном. Після повідомлення Держприкордонслужби торік йому скасували право виїзду.

На запитання журналістів щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, у ЛОВА відписали, що «за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали».

Нагадаємо, через численні зловживання – насамперед для втечі з країни військовозобов’язаних чоловіків, уряд заборонив волонтерам використовувати систему «Шлях».