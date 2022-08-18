Луцький суд призначив п'ять місяців арешту громадянину Білорусі, який повідомляв ворожі спецлужби про переміщення української військової техніки. У вироку йдеться лише про один епізод, коли чоловік в перший день війни повідомив працівника білоруського Комітету державної безпеки про переміщення військ біля Шацька. Відомо, що завербований він був ще до початку повномасштабного вторгнення. Чоловік підписав угоду про визнання винуватості та погодився співпрацювати з українським слідством, відтак отримав лише п'ять місяців арешту. З-під варти він вийде вже 19 серпня, оскільки під час слідства він вже перебував у СІЗО.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, на співпрацю з білоруським Комітетом державної безпеки та Державним прикордонним комітетом Юрій Корінь погодився ще до початку повномасштабного вторгнення. У перший день війни йому поставили завдання зібрати інформацію про розгортання військ на території Волинської області. Крім цього, чоловік мав поінформувати про настрої населення.

Відомо, що у той день чоловік перебував у Шацьку. Там він помітив колону української військової техніки. Інформацію про її переміщення чоловік через додаток WhatsApp надіслав працівнику білоруської спецслужби.

За яких обставин вдалось затримати чоловіка, наразі невідомо. Його дії кваліфікували за ч.4 ст. 27, ч.1 ст. 110 ККУ (пособництво у вчиненні дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону). Про чоловіка відомо, що він уродженець села Дрочево Малоритського району Білорусі, має на утриманні дитину, працює продавцем у Бресті.

22 липня чоловік підписав з прокурором угоду про винуватість, у якій визнав себе винним та зобов'язався співпрацювати з правоохоронними органами щодо викриття осіб, які загрожують безпеці України. Суддя Ігор Ясельський цю угоду затвердив. Відтак Юрію Кореню призначили п'ять місяців арешту. Зважаючи, що він вже під час розслідування перебував під вартою, чоловіка звільнять з СІЗО 19 серпня. За проведені експертизи він повинен заплатити понад 6 тис. грн.