Українці можуть отримати податкову знижку за навчання та повернути 18% від сплачених грошей. Цією знижкою можуть скористатись дорослі, які оплачують власне навчання або ж навчання своїх дітей. Розповідаємо детальніше про податкову знижку та як її отримати.

Хто має право на податкову знижку?

Як повідомляє Державна податкова служба, податкову знижку можуть отримати громадяни України, які отримують заробітну плату, з якої утримано ПДФО, та якщо у звітному році вони понесли певні витрати, визначені Податковим кодексом – до таких витрат відноситься оплата за навчання (своє, дітей, чоловіка/дружини).

Податковою знижкою можуть скористатись офіційно працевлаштовані українці, зокрема й студенти, які мають офіційну зарплату.

Скільки грошей за навчання можна повернути?

Податкова знижка передбачає повернення 18% від витрат на навчання у звітному періоді, але не більше від суми вашого сплаченого ПДФО.

Це за будь-яке навчання?

Не зовсім. Йдеться про вітчизняні заклади освіти – садочки, школи, профтехучилища, університети. Не компенсуються витрати на курси, військову кафедру, навчання за кордоном та інше.

Як отримати податкову знижку на навчання?

Щоб отримати податкову знижку та повернути частину грошей за навчання у 2024 році, вам потрібно подати декларацію до 31 грудня 2025 року. Необхідні документи: паспорт, РНОКПП, декларація про майновий стан і доходи, довідка про зарплату, договір з навчальним закладом, квитанції про оплату, документ про споріднення (свідоцтво про народження або шлюб), реквізити рахунку.

У ДПС зазначають, що подати документи можна особисто у Центрах обслуговування платників, поштою, через застосунок «Моя податкова» або в Електронному кабінеті платника. Повернення коштів відбувається протягом 60 днів після подання документів. Якщо у вас виникли питання, то можна зателефонувати на «гарячу лінію» податкової у вашому регіоні – номери телефонів за посиланням.