Хто з переселенців буде отримувати допомогу від держави наступного року: перелік
Виплати внутрішньо-переселеним особам будуть збережені у 2025 році. Проте отримувати цей вид допомоги від держави зможуть не всі ВПО, а лише деякі категорії, пише NV.
Кому з ВПО виплати продовжать автоматично
Без додаткового звернення виплати отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати:
- пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує 9 444 грн (це чотири прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб);
- особи з інвалідністю I і II груп, діти з інвалідністю віком до 18 років і важкохворі діти;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.
Додамо, що виплати продовжуються на пів року. Наступне продовження має відбутися у лютому 2025 року.
Кому з ВПО потрібно писати спеціальну заяву на продовження виплат
Певні категорії внутрішніх переселенців можуть написати заяву на продовження виплат після того, як мине піврічний період отримання допомоги. Ідеться про такі ктаегорії:
- люди, які втратили працездатність, зокрема ті, хто досягли 60-річного віку, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують державну соціальну допомогу відповідно до законодавства;
- з інвалідністю III групи;
- родини, де один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;
- малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);
- вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.
Критерії для отримання допомоги
Внутрішні переселенці, які планують писати заяву для отримання виплат ВПО, мають відповідати певним критеріям. Ідеться про такі критерії:
- майнові – не мати депозитів, житлана території, не внесеній до Переліку бойових дій/тимчасової окупації, дороговартісних покупок тощо;
- середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не повинен перевищувати 9444 грн.
На який розмір допомоги можуть претендувати ВПО
Розмір допомоги, як і в попередні роки, залишається незмінним. У 2025 році він становитиме:
- для людей з інвалідністю і дітей – 3000 грн;
- для інших – 2000 грн.
Додамо, що на виплати допомоги ВПО у 2025 році в держбюджеті передбачено 81 млрд грн.