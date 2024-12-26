Держава продовжила виплати ВПО у 2025 році, але не всім

Виплати внутрішньо-переселеним особам будуть збережені у 2025 році. Проте отримувати цей вид допомоги від держави зможуть не всі ВПО, а лише деякі категорії, пише NV.

Кому з ВПО виплати продовжать автоматично

Без додаткового звернення виплати отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати:

пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує 9 444 грн (це чотири прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб);

особи з інвалідністю I і II груп, діти з інвалідністю віком до 18 років і важкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.

Додамо, що виплати продовжуються на пів року. Наступне продовження має відбутися у лютому 2025 року.

Кому з ВПО потрібно писати спеціальну заяву на продовження виплат

Певні категорії внутрішніх переселенців можуть написати заяву на продовження виплат після того, як мине піврічний період отримання допомоги. Ідеться про такі ктаегорії:

люди, які втратили працездатність, зокрема ті, хто досягли 60-річного віку, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують державну соціальну допомогу відповідно до законодавства;

з інвалідністю III групи;

родини, де один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;

малолітні діти до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);

вагітні жінки, починаючи з 30 тижня вагітності.

Критерії для отримання допомоги

Внутрішні переселенці, які планують писати заяву для отримання виплат ВПО, мають відповідати певним критеріям. Ідеться про такі критерії:

майнові – не мати депозитів, житлана території, не внесеній до Переліку бойових дій/тимчасової окупації, дороговартісних покупок тощо;

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не повинен перевищувати 9444 грн.

На який розмір допомоги можуть претендувати ВПО

Розмір допомоги, як і в попередні роки, залишається незмінним. У 2025 році він становитиме:

для людей з інвалідністю і дітей – 3000 грн;

для інших – 2000 грн.

Додамо, що на виплати допомоги ВПО у 2025 році в держбюджеті передбачено 81 млрд грн.