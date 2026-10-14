У Львові буде хмарно з проясненнями

У четвер, 15 жовтня, на Львівщині погода стане ще холоднішою, вдень місцями очікуються грози, шквали, а у горах прогнозують дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз оприлюднили синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз для Львівської області: 15 жовтня очікується хмарна погода з проясненням; часом можливий дощ, вдень в горах – із мокрим снігом. Протягом дня місцями прогнозують грози. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, вдень подекуди пориви 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 3–8°С тепла, а вдень позначки термометрів показуватимуть 8–13°С тепла.

Прогноз для Львова: 15 жовтня в місті також буде хмарно з проясненнями, можливі дощі. Температура вночі опускатиметься до 4–6°C тепла, а вдень становитиме лише 9–11°C тепла.

Раніше синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові на області до 17 жовтня.

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