Дієтологи радять їсти груші зі шкіркою

Груша – це універсальний фрукт, який можна знайти на кухні у різних країнах світу. На відміну від інших фруктів з вищою концентрацією швидкозасвоюваних вільних цукрів, цей фрукт з родини трояндових вирізняється збалансованим поживним профілем та здатністю сприяти травленню та обміну речовин, повідомляє La Nacion.

«Груша – це фрукт з високим вмістом води та значною кількістю харчових волокон, що складаються з розчинних та нерозчинних фракцій. Серед її компонентів – пектини, полісахариди клітинних стінок, здатні утримувати воду, та інші структурні компоненти, такі як целюлоза та геміцелюлоза. Харчові волокна сприяють регуляції кишкового транзиту за допомогою різних фізіологічних механізмів, таких як ферментація в товстій кишці», – пояснює дієтологиня Кароліна Каліджурі.

При вживанні груші зі шкіркою, її клітинна структура повністю використовується , що призводить до поступового вивільнення поживних речовин та продовження відчуття ситості протягом дня.

Що цінного містять груші?

За даними Центру даних про харчові продукти Міністерства сільського господарства США, груші складаються більш ніж на 80% з води, що робить їх дуже зволоженим та низькокалорійним продуктом.

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«Вони забезпечують приблизно 57 ккал на 100 г, а високий вміст води сприяє зволоженню та сприяє відчуттю ситості в рамках збалансованого харчування», – каже дієтологиня.

Як свідчать наукові дослідження біоактивних сполук у фруктах, найвища концентрація антиоксидантів, поліфенолів та флавоноїдів міститься саме в шкірці. Тож дієтологиня радить їсти груші зі шкіркою.

«Розчинні волокна, такі як пектин, та нерозчинні волокна допомагають регулювати роботу кишківника, тоді як деякі з цих компонентів досягають товстої кишки та можуть бути використані кишковою мікробіотою», – пояснює експертка.

Груші мають низький глікемічний індекс, що означає, що їхній цукор засвоюється повільно завдяки наявності клітковини, а це запобігає різким стрибкам рівня цукру в крові. Це робить їх безпечним та рекомендованим варіантом навіть для людей, які контролюють вагу або контролюють рівень цукру в крові.

Як споживання груш впливає на організм: п’ять основних переваг

1. Сприяють регуляції кишкового транзиту та відчуттю насичення

Завдяки високому вмісту харчових волокон – груша середнього розміру забезпечує близько 20% рекомендованої добової норми – вона стимулює перистальтику кишківника і запобігає закрепам. Крім того, у поєднанні з водою вона збільшує свій об’єм у шлунку і подовжує відчуття ситості.

2. Мають низький глікемічний індекс

Завдяки низькому глікемічному індексу (зазвичай від 33 до 41 залежно від сорту та стиглості), глюкоза поступово надходить у кров. Це запобігає стрибкам та падінням енергії та допомагає підтримувати стабільний рівень інсуліну, що робить грушу дуже сприятливим варіантом для тих, хто прагне збалансованого харчування.

3. Антиоксидантна сила та вітамін С

Дослідження, зібрані у біомедичній базі даних PubMed Central (PMC), показують, що груші містять значну кількість вітаміну С, міді та різних фенольних сполук, які діють як антиоксиданти, нейтралізуючи вільні радикали. Вони захищають клітини від оксидативного стресу, зміцнюють імунну систему та сприяють здоров'ю шкіри та сполучних тканин.

4. Захищають серцево-судинну систему та контролюють артеріальний тиск

«Груші природно мають дуже низький вміст натрію та містять калій, ключовий мінерал для балансу рідини та регулювання артеріального тиску. Включення груш та інших фруктів до раціону, багатого на овочі та з низьким вмістом натрію, – це стратегія, яка сприяє профілактиці гіпертонії», – каже Каліджурі.

5. Містять біоактивні сполуки

Груші містять фенольні сполуки з антиоксидантною активністю, включаючи флавоноїди, концентрація яких може бути вищою в шкірці.