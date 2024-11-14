Продукти, які ми споживаємо, впливають на рівеь цукру в крові

У четвер, 14 листопада, по всьому світу проходять заходи до Всесвітнього дня діабету. І цьогорічною темою є вдосконалення підходів для забезпечення благополуччя людей із діабетом. Серед іншого, значний і не повністю використаний потенціал мають модифікації дієти та поліпшення вибору у харчуванні, каже гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець.

«Цукровий діабет є хронічним захворюванням, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну чи організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. В Україні він займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань та онкології. У 2023 році у понад пів мільйона українців діагностували діабет», – каже експерт.

Споживання деяких продуктів та напоїв збільшує ймовірність розвитку переддіабету, діабету, його ускладнень та інших хронічних захворювань. Вибір одних продуктів і обмеження інших здатний знизити цей ризик, підтримуючи стабільний рівень глюкози в крові в цільовому діапазоні.

Які продукти варто частіше включати у раціон при діабеті і переддіабеті?

Продукти, багаті рослинними харчовими волокнами (клітковиною).Споживання достатньої кількості клітковини допомагає довше залишатися ситими та уникнути втоми, яка виникає від вживання солодкої їжі. Більшість продуктів, що містять клітковину, також мають низький глікемічний індекс. Серед них — некрохмалисті овочі, цільні зерна та бобові.

Продукти, багаті білком. Найкраще їсти нежирне м’ясо (нежирну яловичину, свинину та птицю), а також рибу та джерела рослинного білка. Спробуйте обмежити або виключити з раціону червоне та оброблене м’ясо, що пов’язані з вищим ризиком розвитку діабету, а також серцево-судинних захворювань і деяких видів раку.

Фрукти. Вони містять багато важливих вітамінів і мінералів, антиоксиданти та клітковину. Є джерелом вуглеводів. Всі фрукти мають низький або середній глікемічний індекс, тому є частиною здорового харчування.

Здорові жири. Прикладами корисних жирів є оливкова олія та авокадо. Їжа, багата омега-3 жирними кислотами, як-от лосось, також знижує рівень цукру в крові, тригліцеридів і «поганого» холестерину (ЛПНЩ).

Несолодкі напої. Рекомендується пити воду, а також чай або каву, якщо вони не містять цукру. Каву (без цукру та молока) пов’язують із декількома перевагами для здоров’я, включаючи зниження ризику діабету. Крім того, можна пити ароматизовану несолодку газовану воду або інші напої без цукру.

Особливості харчування залежать від того, є у вас переддіабет, діабет 1 чи 2 типу. Певну роль відіграє й метаболізм. Тому важливо співпрацювати зі своїм лікарем і дієтологом, щоб створити план харчування, який найкраще вам підходить.

Які продукти у раціоні варто обмежити?

«Певна їжа та напої можуть підвищувати рівень глюкози та інсуліну в крові, а також сприяти неконтрольованому запаленню. Це збільшує ризик розвитку переддіабету або діабету, а також інших хронічних проблем зі здоров’ям, зокрема й серцевих захворювань. Обмеження цих продуктів допомагають контролювати свій стан та уникнути ускладнень», – каже Олег Швець.

1. Продукти з доданим цукром. Це хлібобулочні вироби, такі як торти, печиво та пироги. Уникнення таких продуктів допомагає підтримувати рівень глюкози в крові в цільовому діапазоні. Доданий цукор рекомендують обмежити до 25 г (6 ч. л) на день для жінок і 36 г (9 ч. л) на день для чоловіків.

2. Солодкі напої. Газовані солодкі напої, різноманітні лимонади та енергетики, а також фруктові соки з нектарами містять мало поживних речовин, але багато доданого цукру. Їх споживання збільшує рівень глюкози та жиру в крові, а також ймовірність розвитку жирової хвороби печінки.

3. Насичені жири. Споживання насичених жирів здатне підвищити рівень холестерину та ризик серцевих захворювань. З насичених жирів має надходити не більш як 10% щоденних калорій. До продуктів з насиченими жирами належать м'ясо та молочні продукти з високим вмістом жиру, шкіра птиці, пальмова та кокосова олії.

4. Алкоголь. Він впливає на здатність печінки вивільняти глюкозу. Крім того, він може заважати дії певних ліків проти діабету, як метформін. Деякі напої, зокрема коктейлі, містять велику кількість цукру.

5. Ультраоброблені продукти. Це продукти з високим вмістом цукру, рафінованих злаків, нездорових жирів, консервантів і солі. Вони можуть мати у складі й інші нездорові інгредієнти, як кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. Споживання цих продуктів значно збільшує ймовірність розвитку діабету 2 типу.

Зверніть увагу на вуглеводи

За словами гастроентеролога, вуглеводи, білки та жири є макронутрієнтами, які забезпечують організм енергією та підтримують його основні функції. Вуглеводи, зокрема, є головним джерелом палива. Вуглеводи бувають різних форм, включаючи крохмаль, цукор і клітковину. Усі вуглеводи, крім клітковини, розщеплюються в організмі до глюкози. Інсулін, який виробляє підшлункова залоза, допомагає транспортувати глюкозу з кровотоку до клітин, де вона використовується для отримання енергії.

«Та при діабеті 2 типу організм не може ефективно виводити глюкозу з крові. Це призводить до підвищення її рівня в крові, що змушує підшлункову залозу виробляти ще більше інсуліну. З часом підшлункова залоза зношується і виробляє мало інсуліну. Тому при діабеті варто уважно стежити за тим, що ви їсте. Особливо за типом і кількістю вуглеводів, щоб контролювати рівень глюкози в крові (запобігати різкому підвищенню та зниженню)», – радить експерт.

Якщо у вас є діабет чи переддіабету, то це не означає, що потрібно повністю відмовитися від певних продуктів або груп продуктів. Але споживання меншої кількості певних видів їжі, скажімо, з доданим цукром та ультраобробленої, допоможе підтримувати здоровий рівень глюкози в крові та зменшить ризик інших хронічних захворювань.