Пацієнтка з лікарями, які її оперували

Мультидисциплінарна команда львівської лікарні св. Пантелеймона видалили 49-річній львів’яці пухлину вагою понад 5 кг, яка проросла з черевної порожнини аж до серця. З таким розташуванням пухлини хірурги стикнулися вперше. Оперувати пацієнтку не наважувалися ні в Україні, ні за кордоном.

Оксана, так звати пацієнтку, захворіла ще у 2016 році. Тоді лікарі виявили в неї ліпосаркому – злоякісну пухлину, яка розвивається з жирових клітин та характеризується швидким ростом. Жінці двічі видаляли цей новоутвір. І коли жінка нарешті почала знову жити повноцінний життям, недуга повернулася, повідомили в лікарні.

«У мене з'явилась задишка і кашель. Пройшла обстеження та була в шоці. Крім черевної порожнини як зазвичай, пухлина розташувалася попереду серця та сильно його здавлювала. Це викликало задишку навіть при незначних рухах. Я оббивала пороги лікарень в Україні та навіть за кордоном, але ніхто не наважувався мене оперувати», – каже пацієнтка.

Львівські лікарі наважилися спробувати допомогти жінці. Вони зібрали консиліум з найкращих спеціалістів лікарні. Мультидисциплінарна команда кілька разів збиралася, аби зважити всі «за» та «проти» операції. Ризик був великий, адже пухлина вже проросла до серця та проходила занадто близько до перикарду і великих судин. Їхнє пошкодження – це неминуча смерть прямо на операційному столі. Та якщо не оперувати, жінка точно помре. Тож хірурги вирішили спробувати її врятувати.

«Пацієнтка дуже важка. Крім 5 кг пухлини в черевній порожнині і середостінні, в неї були і супутні захворювання, які відтерміновували операцію. Зокрема, вірусне захворювання та анемія. Рівень гемоглобіну був лише 27, коли в нормі має бути 120-140. Тож спершу ми мали підготувати організм пацієнтки до того, аби вона змогла пережити цю операцію», – каже провідний спеціаліст Центру хірургії Юрій Шаваров.

Пацієнтку підлікували і призначили дату операції. Операція проходила у два етапи. Спершу пацієнтку оперувала досвідчена бригада кардіохірургів.

«Наше завдання було максимально швидко та обережно видалити пухлину із зони нашої відповідальності. Ми забрали частину новоутвору, вагою 2,5 кг, за 30 хвилин і без крововтрати. Для нас це був неабиякий успіх»,– каже керівник Центру серця та судин Роман Домашич.

Тоді інша команда хірургів виконала бокову лапаратомію та забрала з черевної порожнини другу частину пухлини, вагою ще понад 2,5 кг. У цій ділянці новоутвір вріс у шлунок, кишківник та діафрагму.

Надважке оперативне втручання пройшло успішно. За словами лікарів, це перша така операція в лікарні св.Пантелеймона. До того хірурги багато разів видаляли ліпосаркоми, але зі звичного місця розташування – черевної порожнини. Ця ж пухлина була унікальною, бо проросла аж до серця.

Пацієнтку почувається добре і з лікарні її вже виписали додому.