Спеціалісти Канади тиждень консультували і оперували військових пацієнтів

Канадські лікарі разом зі спеціалістами Центру Unbroken прооперували 10 захисників із важкими пораненнями кінцівок. Частині пацієнтів з дефектами м’яких і кісткових тканин провели комплексне втручання із залученням реконструктивних і пластичних хірургів. Дехто із захисників переніс понад 10 операцій і їм вдалося врятувати кінцівки від ампутації.

До медичної місії з Канади увійшли фахівці двох лікарень з Торонто: Sunnybrook Health Sciences Centre та St. Michael’s. Це хірурги, мікрохірурги та ортопеди. Місія була повністю зосереджена на воєнній травмі. Упродовж тижня канадські спеціалісти спільно з фахівцями Центру Unbroken консультували та оперували виключно військових пацієнтів, повідомили у Центрі Unbroken.

«Ми оперували захисників, які отримали важкі травми кінцівок і потребували ортопедичного та травматологічного лікування. Частині пацієнтів знадобилося комплексне втручання із залученням реконструктивних і пластичних хірургів, адже йшлося про дефекти м’яких і кісткових тканин. Ми виконали складні реконструктивні операції з використанням мікрохірургічних технологій пересадки», – каже керівник напряму хірургії Центру Гнат Герич.

Канадські фахівці також прочитали для львівських лікарів серію лекцій, під час яких обговорили сучасні ортопедичні методики, розробку програм зі збереження кінцівок, особливості роботи операційних медсестер в ортопедії та мікрохірургії, передопераційний та оперативний догляд.