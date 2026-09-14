Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили 44-річну мешканку Хмельницького, яка за допомогою підробленого документа оформила на свою бабусю три земельні ділянки площею понад 4 га. Вартість незаконно приватизованої землі оцінюють у понад 3,7 млн грн. Про це у понеділок, 14 вересня, повідомили пресслужби прокуратури та поліції Хмельницької області.

За даними слідства, у вересні 2025 року підозрювана підробила державний акт, за яким її бабуся нібито отримала землю на території Лісовогринівецької громади. Йдеться про три ділянки загальною площею 4,2 га, призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

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Насправді Лісовогринівецька сільська рада не ухвалювала рішення про передачу землі, а державний акт не видавали.

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Надалі від імені пенсіонерки подали заяву на виготовлення технічної документації із землеустрою. На підставі підробленого документа три ділянки зареєстрували у Державному земельному кадастрі.

Після цього бабуся підозрюваної за її вказівкою подала підроблений державний акт приватному нотаріусу. Не знаючи, що документ підроблений, нотаріус зареєструвала за пенсіонеркою право власності на землю.

«При цьому 85-річна жінка має захворювання, яке впливає на її пам’ять та здатність повною мірою усвідомлювати значення своїх дій», – зазначили правоохоронці.

Згодом земельні ділянки продали. Гроші від продажу перерахували на банківський рахунок бабусі, карткою до якого користувалися її онука та ще одна людина. Вони зняли кошти з рахунку та використали на власний розсуд.

Унаслідок цієї схеми Лісовогринівецька громада втратила три земельні ділянки, вартість яких оцінюють у понад 3,7 млн грн.

Хмельничанці повідомили про підозру у підробленні та використанні завідомо підробленого документа, шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України). За скоєне їй загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.