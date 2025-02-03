За хабар лікар мав вплинути вплинути на керівництво закладу, голову та членів ЛКК,

На Хмельниччині викрили офтальмолога, який вимагав у батька 7-річного хлопчика з вадами зору 1500 доларів хабара за встановлення групи інвалідності. Затримали лікаря під час отримання грошей. Про це повідомила 3 лютого пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, офтальмолог пообіцяв батьку хлопчика з вродженими стійкими розладами зору за 1500 доларів вплинути на керівництво закладу, голову та членів ЛКК, аби вони прийняли рішення про надання дитині групи інвалідності.

Затримали лікаря після отримання всієї суми. Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми учасників.

Слідчі оголосили медику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.