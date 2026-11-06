Головною несподіванкою нового випуску «Холостяка» стало повернення Діани Зотової

Новий випуск романтичного реаліті «Холостяк-15» приніс глядачам одразу кілька несподіванок. На проєкті з’явилися дві учасниці попередніх сезонів, одна з яких зрештою отримала шанс продовжити боротьбу за серце В’ячеслава Кравцова. Не обійшлося й без прощань: цього разу шоу залишили дві дівчини. ZAXID.NET розповідає, хто повернувся на «Холостяк», кому дісталася троянда та чиї історії на проєкті завершилися.

Діана Зотова знову боротиметься за кохання

На початку випуску учасниці зіграли у волейбол проти команди зірок. Серед запрошених гостей були й знайомі шанувальникам проєкту обличчя: Діана Зотова з 14-го сезону та Анастасія Юзьвак із 13-го.

Обидві колишні учасниці отримали можливість особисто поспілкуватися з В’ячеславом і заявити про бажання приєднатися до нового сезону. Дівчата були налаштовані продовжити боротьбу за серце холостяка.

Зрештою Кравцов віддав перевагу Діані Зотовій і вручив їй троянду. Тож дівчина офіційно стала учасницею 15-го сезону.

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Нагадаємо, у попередньому сезоні Діана самостійно залишила проєкт, оскільки не могла відпустити минулі стосунки. Після завершення шоу вона вийшла заміж, однак уже цього літа стало відомо про розлучення. Процес офіційного розірвання шлюбу досі триває.

Повернення дівчини може викликати чималий інтерес серед глядачів, адже її попередня участь у реаліті супроводжувалася критикою та хвилею негативних коментарів.

Хто покинув «Холостяк» у новому випуску

Цього разу романтичне реаліті завершилося для двох учасниць – Дар’ї Дандик і Дарини Заінчуковської.

Остання вирішила не приховувати свого невдоволення після подвійного побачення, формат якого її не влаштував. Під час розмови з В’ячеславом Дарина пояснила, що саме її зачепило, а також поцікавилася, чи готовий він проаналізувати власну поведінку та врахувати її зауваження під час наступних зустрічей. Однак відверта розмова не допомогла дівчині змінити ситуацію на свою користь. В’ячеслав вирішив попрощатися з Дариною, тож вона залишила проєкт.