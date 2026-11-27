Одразу двом дівчатам довелося попрощатися з В’ячеславом

У сьомому епізоді романтичного реаліті «Холостяк-15» на учасниць чекали нові побачення, важливі зізнання та непрості рішення. В’ячеслав Кравцов продовжив розбиратися у своїх почуттях і намагався зрозуміти, з ким із дівчат хоче будувати стосунки за межами проєкту. ZAXID.NET розповідає основні моменти нового випуску.

Цього разу особливу увагу холостяк приділив Любові Конате, яка ще в минулому випуску залишилася без чіткого прощання, а також Лії Янголенко, з якою його пов’язувало знайомство ще до початку шоу. Утім, не для всіх учасниць цей тиждень завершився романтично: одразу двом дівчатам довелося попрощатися з В’ячеславом.

Любов Конате отримала побачення, троянду та омріяний поцілунок

Наприкінці попереднього епізоду В’ячеслав провів Любов Конате до автомобіля, однак глядачі так і не побачили конкретного прощання між ними. Через це залишалося незрозумілим, чи завершилася історія учасниці на проєкті, чи холостяк усе ж вирішив дати їхньому спілкуванню ще один шанс.

У сьомому випуску ситуація нарешті прояснилася. Перше індивідуальне побачення отримала саме Люба. В’ячеслав хотів розібратися, що насправді відбувається між ними, чи залишилися в нього почуття до дівчини та чи бачить він перспективу для продовження стосунків. Їхнє спілкування не обійшлося без суперечок і непростих моментів, однак зрештою холостяк вирішив не ставити крапку в цій історії.

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В’ячеслав вручив Любові троянду, давши зрозуміти, що хоче продовжити знайомство. Ба більше, дівчина отримала те, на що давно чекала, – омріяний поцілунок. Тож невизначеність, яка залишилася після попереднього випуску, змінилася новим шансом на романтичні стосунки.

Лія Янголенко побувала на побаченні з холостяком

Ще одне індивідуальне побачення в сьомому епізоді отримала Лія Янголенко. Її історія з В’ячеславом особлива тим, що вони вперше поспілкувалися ще до початку проєкту. Однак повноцінної нагоди побути удвох і краще пізнати одне одного в дівчини досі не було.

Нарешті холостяк запросив Лію на побачення. Для зустрічі вони обрали ліс, де змогли поспілкуватися подалі від інших учасниць і звичної атмосфери проєкту. Побачення минуло вдало, а дівчина отримала можливість показати В’ячеславу свій внутрішній світ і розповісти більше про себе.

Проте приємне спілкування ще не означало, що між ними виникла необхідна для стосунків близькість. Зрештою холостяк зрозумів, що йому складно знайти місце у загадковому світі Лії та побачити їх разом у майбутньому.

Хто покинув «Холостяк» 2026 року у сьомому епізоді

Попри нові романтичні моменти, сьомий випуск приніс і два прощання. Першою з учасниць, яка залишила проєкт, стала Лія Янголенко. В’ячеслав не відчув тієї емоційної близькості, якої шукав, і вирішив не продовжувати їхню історію. Тож знайомство, яке почалося ще до знімань реаліті, так і не переросло в повноцінні стосунки.

Також шоу залишила Христина Горняк. Під час спілкування з дівчиною В’ячеслав відчув, що не має достатньої впевненості в її почуттях і не бачить потрібної взаємності. Холостяк вирішив не затягувати невизначеність і завершив їхнє знайомство на цьому етапі.

Хто продовжує боротьбу за серце В’ячеслава Кравцова

Після двох прощань у сьомому епізоді на проєкті залишилося п’ять учасниць. Кожна з них уже пройшла свій шлях знайомства з В’ячеславом, однак попереду на дівчат чекають ще важливі рішення та випробування почуттів.

Фінал «Холостяка-15» стає дедалі ближчим, тому кожне побачення може вплинути на подальший розвиток подій. Тепер головне питання – хто з п’яти учасниць зможе завоювати довіру В’ячеслава Кравцова та стати тією, з ким він захоче продовжити стосунки після завершення шоу.