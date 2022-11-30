Дуже проста, дешева, але дуже апетитна страва німецької кухні.



Інгредієнти:

варена картопля 3 шт.

шинка або відварене м'ясо 200 гр.

цибуля 1-2 шт.

масло або олія 4 ст. л.

сіль, перець за смаком

яйця 2-3 шт.

зелень за смаком

Використати можна будь-яке м'ясо, яке є (фото Kulinaricna Dozivetja)

Шинку або м'ясо нарізати невеликими шматочками. Використати можна будь-яке м'ясо, яке є, наприклад сосиски чи ковбаски. Картоплю нарізати кружечками (так гарніше, але можна і кубиками). Цибулю подрібнити.

У пательні розігріти половину олії або масла, на середньому вогні обсмажити цибулю до прозорості. Додати до цибулі масло (олію), м'ясо та картоплю. Продовжувати смажити, поки картопля не зарум'яниться. Періодично помішувати.

Посолити, поперчити та залити збитими з дрібкою солі яйцями. Перемішувати, доки яйця не будуть готові. Перед подачею посипати зеленню.

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