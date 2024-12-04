Хор Верьовки у Львові

Світ захоплюється їхнім мистецтвом, аплодуючи стоячи! 16 грудня, о 17:00 та 19:30 у Театрі ім. М. Заньковецької на львів'ян та гостей міста чекає незабутнє різдвяне дійство, яке об’єднує українські традиції, бездоганний спів, запальні танці, віртуозну гру оркестру та неймовірну енергетику, повідомили організатори Clever Production.

70 артистів на одній сцені подарують глядачам справжнє свято для душі. «Від Миколая до Йордана» – це не лише концерт, а справжнє театралізоване дійство, яке наповнить серця світлом, теплом і надією. У складний для України час такі заходи мають особливу цінність, адже вони нагадують кожному про велич української культури та силу нашого народу.

Хор ім. Григорія Верьовки – це унікальний творчий колектив, який десятиліттями зберігає та популяризує українську музичну спадщину. Їхні виступи завжди викликають захоплення публіки та є символом української культури на світовій арені.

«Запрошуємо мешканців та гостей Львова відчути магію українського Різдва разом із легендарним Хором Верьовки! Не пропустіть можливість стати частиною великої різдвяної події!», – запрошують на подію організатори Clever Production.

Квитки на 17:00 – за посиланням;

Квитки 19:30 – за посиланням.

Розклад концертів туру: