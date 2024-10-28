Танк M-84 є югославською копією радянського Т-72

Уряд Хорватії передасть Україні 30 танків М-84 і 30 БМП М-80. Натомість Загреб придбає 50 німецьких танків Leopard 2A8, за частину яких заплатить Німеччина. Про це в понеділок, 28 жовтня, повідомила хорватська газета Jutarnji list.

Зазначається, що міністр оборони Хорватії Іван Анушич і його німецький колега Борис Пісторіус запланували підписання в Берліні меморандуму щодо закупівлі нових німецьких танків для потреб хорватської армії.

«Зокрема, як стало відомо, ФРН запросила Хорватію приєднатися до німецької програми спільної закупівлі основного бойового танка Leopard 2A8, про що буде зазначено в меморандумі про наміри», – ідеться в повідомленні.

Згідно з німецько-хорватською моделлю закупівель, першою 30 танків М-84 і 30 БМП М-80 від Хорватії отримає Україна. Після цього Німеччина заплатить Хорватії за поставлені M-84 і M-80, чим частково покриє вартість нових Leopard 2A8 для хорватських Збройних сил.

Jutarnji list зауважує, що на озброєнні хорватської армії перебуває близько 70 танків M-84. За словами співрозмовників видання, машини перебувають в «дуже хорошому стані та добре обслуговуються».

До слова, танк M-84 є югославською копією радянського Т-72. Серійне виробництво танків М-84 розпочалося в 1984 році, а вже у 1985 році М-84 надійшли на озброєння в Югославську Народну Армію.

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