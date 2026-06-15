Після похолодання незабаром очікується хвиля спеки

У червні погода у Львові та області доволі мінлива, після похолодання незабаром очікується хвиля спеки. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз до 20 червня.

«Впродовж тижня внаслідок надходження теплих повітряних мас з південного заходу та становлення антициклону температура зростатиме, опади припиняться і на вихідних очікуємо спекотні 25–30°С тепла», – повідомили синоптики.

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У вівторок, 16 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 5–10°С, вдень 18–23°С тепла.

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У середу, 17 червня, у Львові та області денна температура повітря становитиме близько 22°С тепла, можливі короткочасні дощі.

У четвер, 18 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. Денна температура повітря становитиме близько 22°С тепла.

У п’ятницю, 19 червня, у Львові та на Львівщині потепліє до 26°С тепла, протягом дня дощі.

У суботу, 20 червня, у Львові та області буде мінлива хмарність, вдень до 27°С тепла, опадів не прогнозують.