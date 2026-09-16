Уламки хрестів перевезли на Янівський цвинтар

Під асфальтом на вул. Сахарова у Львові знайшли близько 15 уламків бетонних хрестів із могил січових стрільців, які раніше стояли на меморіалі УСС-УГА на Янівському цвинтарі. Знахідку виявили працівники «Львівобленерго» під час земляних робіт. Частину фрагментів можна ідентифікувати за написами. Про це ZAXID.NET розповів архітектор, співзасновник громадської ініціативи «Незнаному воякови» Іван Щурко.

За його словами, на знахідку працівники обленерго натрапили випадково біля будинку №56 на вул. Сахарова.

«Копали кабель і натрапили на замощену територію. Спочатку ці фрагменти сприйняли за камінь чи бетон, відкидали їх убік. А тоді помітили тризуб і часткові написи. Роботи зупинили і зв’язалися з нами», – каже координатор проєктів ініціативи «Незнаному воякови», яка опікується військовими меморіалами.

Хрести мали тризуби, інскрипційні написи та номари могил (фото Івана Щурка)

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За номерами могил та іншими деталями написів, що збереглися на фрагментах, можна досить точно встановити, на чиїх могилах стояли хрести. За попередніми висновками, це фрагменти п’яти-шести різних хрестів.

«На одному досить чітко можна прочитати: “Стрілець УГА Гриць Гучка, помер 22 грудня 1919 року”. На первісному меморіалі у 1930-х роках це була могила №196. Найімовірніше, вояк помер від ран у шпиталі чи в польській тюрмі. У грудні 1919 року УГА вже була на Вінниччині або Житомирщині, затиснута з усіх боків. До того ж це був пік епідемії тифу», – розповів ZAXID.NET Іван Щурко.

Надгробок стрільця УГА Гриць Гучка (фото Івана Щурка)

Знайдені фрагменти зібрали та спільно з благодійним фондом Pro Memoria і ЛКП «Муніципальна обрядова служба» перевезли на Янівський цвинтар для тимчасового збереження. Склеїти їх, за словами Івана Щурка, вже не вдасться.

«Два фрагменти, ймовірно, є з Личаківського цвинтаря, де також був стрілецький меморіал. Треба їх детальніше вивчити, і тоді будемо знати точно», – додав архітектор.

Звідки під асфальтом хрести стрільців

На Янівському цвинтарі було понад 700 могил січових стрільців та вояків Української галицької армії. У 1969–1971 роках їхні бетонні хрести розбили. Уламками замостили частину вул. Сахарова та прилеглих вулиць, а зверху поклали асфальт. Іван Щурко пригадує, що були свідки, які бачили, як кілька вантажівок привозили уламки бетону для мощення дороги.

У 1988 році під час земляних робіт уперше виявили кілька таких хрестів. А в 1990 році українські активісти викопали на розі вул. Сахарова, Куликівської та Бойківської залишки близько 100 знищених стрілецьких надгробків. Решта з них десь досі лежить під асфальтом. Оскільки працівники «Львівобленерго» ще продовжують роботи на цій ділянці, можуть бути й нові знахідки.

Віднайдення могил у 1990 році (фото Данила Бічуї з Фотографій старого Львова)

У 1996–1998 роках на Янівському цвинтарі відновили меморіал УСС-УГА. Хрести відлили нові, намагаючись максимально відтворити їхній попередній дизайн.

Що буде зі знайденими хрестами

Повертати уламки на могили, де вже встановлені нові хрести, недоцільно. Найімовірніше, їх музеєфікують. Частину фрагментів можуть передати до Музею визвольних змагань, а частину – розмістити на верхній терасі меморіалу.

Лапідарій на меморіалі з віднайденими уламками хрестів (фото ZAXID.NET)

Знайдені раніше фрагменти вже інтегровані в символічний колодязь-лапідарій на верхній терасі відновленого меморіалу УСС-УГА на Янівському цвинтарі.