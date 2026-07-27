У Києві затримали журналіста-розслідувача Євгенія Шульгата

Hromadske заявило, що у Києві поліція затримала їхнього журналіста-розслідувача Євгенія Шульгата нібито за порушення правил військового обліку. Водночас видання стверджує, що затримання було цілеспрямованим, а журналіст не порушував закон. Про це йдеться у заяві журналістів на сайті Hromadske.

За даними Hromadske, 27 липня у Києві поліцейські зупинили таксі, у якому їхав їхній колега Євгеній Шульгат. Стверджується, що правоохоронці надягли на журналіста кайданки, а також застосували до нього фізичну силу. Причиною затримання вони назвали порушення правил військового обліку, однак редакція Hromadske заперечує цю інформацію.

«Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення правил військового обліку пасажиром таксі – незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліціянтів, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим», – сказала керівниця редакції розслідувань Ярослава Вольвач.

Серед матеріалів, над якими працював Євгеній Шульгат у Hromadske, – розслідування про корупцію серед співробітників правоохоронних органів.

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Доповнено. У коментарі «Цензор.Нет» начальниця Департаменту комунікації Національної поліції Юлія Гірдвіліс підтвердила затримання журналіста під час поїздки в таксі. За її словами, під час перевірки документів пасажира таксі – журналіста Євгенія Шульгата – з’ясувалося, що він не пройшов військово-лікарську комісію. Тому, за словами Юлії Гірдвіліс, чоловіка доставили до ТЦК.

У квітні 2024 року після публікації матеріалу Євгенія Шульгата на сайті «Слідство.Інфо» журналісту намагалися вручити повістку до ТЦК. Матеріал стосувався статків дружини тодішнього керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, які значно перевищували офіційні доходи подружжя. Тоді «Слідство.Інфо» припускало, що співробітники Солом’янського ТЦК та СП діяли за вказівкою СБУ. На думку розслідувачів, спецслужба таким чином намагалася помститися за публікацію розслідування.