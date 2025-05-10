Усього кілька інгредієнтів, трохи спецій, лічені хвилини в духовці – і ви отримаєте пікантну, ароматну закуску, яка ідеально доповнить будь-який обід або вечерю. Запечені кабачки смакують самостійно або в парі з улюбленими соусами.

Інгредієнти:

кабачки – 400 г;

гострий мелений перець – ½ ч. л.;

мелена паприка – 1 ст. л.;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку заздалегідь, а тим часом підготуйте кабачки: добре їх помийте та наріжте акуратними брусочками однакового розміру. Молоді овочі можна залишити зі шкіркою, а зрілі краще очистити й видалити насіння, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Посипте кабачки улюбленими спеціями – наприклад, паприкою та меленим перцем, додайте сіль і трохи оливкової олії, щоб усе рівномірно покрилося ароматною сумішшю.

Викладіть брусочки на деко так, щоб вони не торкалися одне одного, і запікайте до золотистої скоринки. Смакують такі кабачки особливо добре з соусом – сметанним, йогуртовим або томатним.