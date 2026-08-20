Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили аудіозаписи в межах масштабної спецоперації під кодовою назвою «Форест Гамп». Слідство викрило злочинну організацію за участю чинних та колишніх народних депутатів і посадовців, які організували схему легалізації 150 млн грн готівки для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас», колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Однією з ключових фігуранток розслідування виявилася заступниця керівника Офісу Президента України, уродженка Львівщини Ірина Мудра.

На оприлюднених перехопленнях жінка з голосом, схожим на голос Ірини Мудрої, російською мовою обговорює з колишнім народним депутатом Максимом Микитасем питання внесення 150 млн грн застави за Германа Галущенка. Зокрема, йдеться про те, де та яким чином можна знайти необхідні кошти й провести їх через фінансову систему. В іншому фрагменті Мудра обговорює з співрозмовником ситуацію навколо державного «Сенс Банку» та стверджує, що Давид Арахамія і, окремо, Данило Гетманцев нібито намагалися отримати вплив на банк. За даними НАБУ, для легалізації 150 млн грн готівки учасники схеми використовували рахунки підконтрольних компаній і державний «Сенс Банк».

За даними ZN.UA, у справі фігурують також народний депутат із колишньої «ОПЗЖ» Вадим Столар, ексдепутат Максим Микитась, бізнесмен Василь Астіон та відсторонений від посади голови наглядової ради Sense Bank Микола Гладищенко.

Детально про переговори фігурантів операції «Форест Гамп» можна послухати на оприлюднених в межах спецоперації записах НАБУ:

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На тлі цього скандалу Володимир Зеленський звільнив Мудру з Офісу Президента, а правоохоронці провели в неї обшуки та повідомили про підозру.

Викладачка іноземних мов із Меденич

До цього викриття кар'єра Ірини Мудрої довго виглядала як класичний зразок «селф-мейд» успіху в українському юридичному та банківському секторах. Від випускниці факультету іноземних мов у провінційному містечку до топюристки державних банків, заступниці міністра юстиції та, зрештою, заступниці керівника Офісу Президента України. Утім, схоже, після спецоперації НАБУ «Форест Гамп» цю блискучу кар’єру можна вважати завершеною.

Проте поза офіційними біографіями та нагородами завжди залишалася інша сторона: майнові суперечки, статки на мільйони гривень, елітна нерухомість і гучні скандали довкола її найближчого оточення.

Ірина Мудра народилася 26 липня 1975 року в селищі Меденичі, за 15 км від Дрогобича. Початковий професійний вибір Мудрої був далеким від юриспруденції. У 1998 році вона з відзнакою закінчила факультет іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «англійська та німецька мова і література».

Однак фах викладачки не приваблював Мудру і початку 2000-х років вона кардинально змінила вектор і вступила на юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, який успішно закінчила у 2006 році. Згодом Мудра системно інвестувала у свою освіту й за кордоном: у 2017 році пройшла сертифікований курс юридичної англійської мови в Кембриджському університеті у Великій Британії, у 2018 році здобула ступінь магістра бізнес-адміністрування (MBA) у Київській школі економіки, а протягом 2019–2020 років навчалася в International Compliance Association у Лондоні, де отримала сертифікат з комплаєнсу, ризиків та корпоративного управління.

Банківський сектор і мільярдний позов проти Росії

Професійну кар’єру Мудра розпочала у 2003 році на рідній Львівщині, де спочатку працювала перекладачем, а згодом – провідним юрисконсультом нафтопереробного підприємства АТ «НПК-Галичина» у Дрогобичі.

З 2006 року її діяльність повністю перемістилася у банківську сферу Києва. Спочатку вона очолювала відділ кредитно-інвестиційної діяльності в АКБ «Трансбанк», далі з 2008 по 2013 рік працювала в Swedbank, де пройшла шлях від старшого юрисконсульта до директорки департаменту, а у 2013–2015 роках керувала юридичним департаментом управління ризиками в «Правекс Банку».

Справжнім кар'єрним трампліном для Мудрої став перехід у 2015 році до державного АТ «Ощадбанк». Обіймаючи посаду заступниці директора Департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення, а пізніше – керівниці групи банківського комплаєнсу, вона очолила команду юристів, яка готувала міжнародний позов проти Російської Федерації щодо стягнення збитків від анексії Криму.

Цей тривалий процес закінчився рішенням міжнародного арбітражу про стягнення з РФ на користь «Ощадбанку» понад 1,3 млрд доларів. Саме цей кейс зробив Мудру однією з найвпливовіших та найбільш медійно розкручених юристок країни.

Урядовий портфель і репарації в Гаазі

У травні 2022 року, у найважчий період повномасштабного вторгнення, Ірину Мудру призначили заступницею міністра юстиції України. На цій посаді вона отримала один із найважливіших державних треків – пошук, блокування та конфіскацію російських активів за кордоном, а також розбудову системи міжнародних репарацій.

Мудра брала участь у створенні Міжнародного компенсаційного механізму та Міжнародного Реєстру збитків (Register of Damage for Ukraine) під егідою Ради Європи в Гаазі. Окрім цього, Мудра координувала діяльність щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України та підписувала Любляно-Гаазьку Конвенцію від імені держави.

За таку активну міжнародну діяльність чиновницю у 2025 році навіть нагородили орденом княгині Ольги III ступеня.

Робота на Банковій

29 березня 2024 року Володимир Зеленський призначив Ірину Мудру заступницею керівника Офісу Президента України, де вона змінила Андрія Смирнова, який на цій посаді отримав підозру в легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Він хотів легалізувати отримані кошти шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 м2 у рекреаційній зоні Одещини.

Окремим напрямом її роботи на Банковій стала судова реформа. Мудра сама називала її одним із пріоритетів своєї роботи та говорила, що відповідає за її впровадження. Йшлося не лише про кадрове наповнення судів, а й про роботу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, перевірку доброчесності суддів, реформування адміністративної юстиції та виконання зобов’язань України перед ЄС, МВФ та іншими міжнародними партнерами. У травні 2025 року Мудра, зокрема, проводила переговори з представниками МВФ щодо продовження судової реформи та формування нових спеціалізованих адміністративних судів.

Її також розглядали як можливу кандидатуру на посаду міністра юстиції під час наступних кадрових ротацій в уряді.

Статки, нерухомість та скандали

Разом із кар'єрним зростанням до постаті Ірини Мудрої зростав і інтерес журналістів-розслідувачів. Аналіз її електронних декларацій показав, що вона виявилася однією з найбагатших посадовиць Офісу Президента.

Зокрема, у деклараціях чиновниці розслідувачі виявили близько 250 тис. доларів, розміщених на рахунках у банках Тель-Авіва в Ізраїлі. Окрім грошових заощаджень, Мудра задекларувала коштовності світових брендів, серед яких прикраса Graff з діамантом та золотий браслет Cartier.

Справа «Укрбуду» та дешева квартира

Окрему увагу аналітиків привернули майнові угоди родини Мудрої та її цивільного чоловіка Павла Поляруша, який очолює управління роботи з проблемними активами Національного банку України. У 2018 році з різницею в кілька місяців пара придбала квартири в елітному київському ЖК «Аристократ», забудовником якого виступала компанія «Укрбуд» під керівництвом Максима Микитася. При цьому, якщо Мудра купила квартиру площею 55,7 м2 за ринковою вартістю близько 1400 доларів за квадратний метр, то Поляруш оформив житло площею 90 м2 за ціною, яка в перерахунку на квадратний метр була приблизно вчетверо нижчою, ніж ціна квартири Мудрої в тому самому ЖК – приблизно 333 долари за квадратний метр, що склало всього 30 тис. доларів за велику квартиру в центрі Києва. Частину іншої нерухомості родина нібито записувала на родичів: зокрема, київську квартиру оформили на матір Мудрої, яка проживає в Ізраїлі, а на 18-річчя доньки посадовиці придбали автомобіль Lexus RX.

Скандал із нагородною зброєю та бійцем ЗСУ

Восени 2024 року цивільний чоловік Мудрої Павло Поляруш опинився в центрі гучного публічного скандалу. Перебуваючи напідпитку, він створив аварійну ситуацію на дорозі й погрожував нагородним пістолетом білоруському добровольцю Андрію Трацевському, який воює за Україну. Як повідомив ветеран Олег Симороз, пістолет Поляруш отримав за роботу радником тодішнього міністра оборони Олексія Рєзнікова. Оскільки Поляруш не служив у Збройних силах і не брав участі у бойових діях, отримання ним нагородної зброї від Міністерства оборони викликало хвилю обурення у військових колах, а саме нагородження медіа пов'язували з високим політичним впливом його цивільної дружини на Банковій.

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Ірина Мудра у фейсбуці повідомила, що не коментуватиме фрагменти оприлюднених розмов.

«Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи. Соцмережі - це не місце, де встановлюють істину. Разом з адвокатами надам розгорнуту позицію предметно, по суті кожного епізоду», – йдеться у дописі підозрюваної.

Вона також додала, що буде «захищати своє добре ім’я в суді». Захист Ірини Мудрої у суді взяла на себе відома юридична компанія «Міллер» Масі Найєма.