Дмитрик Свічинський з батьками перебуває в американській клініці, де отримав укол Zolgensma

У п’ятницю, 16 липня, восьмимісячному Дмитрику Свічинському з Одеси, якому діагностували рідкісну хворобу – спінальну м’язову атрофію, зробили укол, який допоможе врятувати йому життя. Раніше завдяки підтримці небайдужих родині вдалося зібрати понад 2 млн доларів на ці ліки.

«Момент, на який чекали та якого прагнули десятки тисяч небайдужих українців по всьому світу відбувся – Дмитрик Свічинський отримав заповітний укол Zolgensma. Це стало можливим завдяки підтримці всіх вас: волонтерів, журналістів, меценатів, бізнесменів та кожного, хто зробив внесок у цей спільний неймовірний результат», – йдеться у повідомленні на сторінці допомоги дітям зі СМА у Facebook, поширеному у п’ятницю, 16 липня.

Зараз Дмитрик із батьками перебуває у дитячій лікарні у місті Сан-Антоніо (США), де сьогодні отримав укол та пройде двомісячний курс реабілітації. Волонтери зазначають, що весь курс лікування коштує на 250 тис. доларів дешевше, ніж варіант, коли б препарат вводили в Україні.

Дмитро Свічинський народився в листопаді 2020 року. На перших місяцях життя йому діагностували рідкісну генетичну хворобу – спінальну м'язову атрофію (СМА). Кошти на укол для порятунку хлопчика родині вдалося зібрати менш як за три місяці. Допомагали благодійники з України та різних куточків світу.

Аналогічна допомога на лікування потрібна однорічній львів’янці Вікторії Полюзі, якій взимку цього року діагностували СМА. Укол Zolgensma-Золгенсма, вартістю 2,3 млн доларів, може врятувати її життя. Ці ліки вводяться лише один раз і хвороба не прогресує. Їх треба ввести дитині у віці до 2 років.

Клініка у США, яка готова прийняти Вікторію, погодилася зробити знижку – потрібно зібрати 55, а не 65 млн грн. Станом на 15 липня вдалося зібрали лише 10 млн грн. Допомогти можна тут.