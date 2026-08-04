Хлопчик з мамою і хірургами, які його оперували

Дитячі хірурги лікарні св. Миколая видалили 25 см ураженого кишківника 5-річному хлопчику через рідкісну вроджену ваду, яку роками безуспішно лікували за кордоном. Після операції дитина вперше самостійно випорожнилася, чого не було до цього. Зараз він проходить реабілітацію.

Хлопчик народився з важкою вродженою патологією – хворобою Гіршпрунга. Це захворювання, при якому частина кишківника не має нервових клітин і не може нормально проштовхувати його вміст. Через це їжа та калові маси застоюються, викликають кишкову непрохідність та запалення і можуть становити загрозу для життя.

Першу операцію хлопчик переніс у першу добу життя відразу після складних пологів у Німеччині. Лікарі вивели стому (штучний отвір для виведення кишкового вмісту). Згодом провели втручання з видалення ураженої хворобою частини кишківника, а у 6-місячному провели третю операцію із закриття стоми. Тоді батьків запевнили, що проблему вдалося усунути, повідомили у лікарні.



Та невдовзі стан хлопчика почав погіршуватися. Його турбували закрепи, біль та кишкова непрохідність. Він переніс численні наркози, процедури очищення кишківника та ін’єкції. Останнім часом батьки мусили щодня робити сину клізми із водно-сольовим розчином, бо організм сина вже не реагував навіть на максимально допустимі дози ліків.

«Нам казали чекати, що він переросте. Ми зверталися по допомогу до клінік у Німеччині, Нідерландах, Франції та інших країнах. Але полегшення не наставало. 1 травня у Давіда виникла внутрішня кровотеча», – каже мама дитини.



У пошуках допомоги рідні звернулася до спеціалістів дитячої лікарні Львова. Хлопчик упровели комплексне обстеження: біопсію кишківника, колоноскопію та іригоскопію (рентгенологічне дослідження з контрастом). Виявилося, що уражену ділянку кишківника видалили не повністю. Окрім цього, сформувалися численні спайки, а сама хвороба прогресувала. Хлопчика прооперували. До операційної команди увішли дитячі хірурги Галина Курило, Денис Конопліцький та Катерина Данилевич. Втручання тривало майже 5 годин. Хірурги спершу звільнили вміст кишківника, який сягав 3 літрів, тоді розʼєднали спайки, видалили 25 см ураженої товстої кишки та з’єднали між собою здорові відділи.



«Це була дуже складна комбінація вродженої вади кишківника. Частина кишки зовні виглядала нормально, однак повноцінно не працювала. Саме через це вміст кишківника постійно застоювався, спричиняв запалення та поступово уражав навіть здорові ділянки. Без повторної операції стан дитини продовжував би стрімко погіршуватися», – каже дитяча хірургиня Галина Курило.



Уже у першу добу після операції хлопчик самостійно випорожнився, чого не було за майже 6 років. Попереду на нього ще чекає тривала реабілітація. Кишківник має заново навчитися працювати правильно, а сам хлопчик — відчувати природні позиви.

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