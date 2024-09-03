УЛІС.Ворохта – чудове місце для усамітнення та перезавантаження

12 будиночків із безконтактим сервісом розташовано таким чином, що гості не заважають один одному, бо УЛІС – це завжди про усамітнення та тишу. Ідеальне місце для перезавантаження кожного, хто втомився від метушні міста.

УЛІС.Ворохта стоїть на Кривопільському перевалі, з якого відкриваються неймовірні краєвиди. З терас будинків видно смереки та схили гори Кострич, а завдяки шаленій красі огляду в 360 градусів з верхньої точки локації можна насолоджуватися видом на гори та долину селища Ворохта. Тут є прогулянкові маршрути на будь-який смак: від невимушеної прогулянки перевалом до сходження на гору Кострич.

Локація розташована в самому серці Гуцульщини, яка має глибоку історію, багато історичних знахідок та сікрет плейсів. Тому тут цікаво досліджувати місцевість, вивчати локальну культуру, архітектуру та побут. УЛІС підготував для своїх гостей інтерактивну карту, де відмітив все, що варте уваги – від курортної Ворохти до Верховини, яка є містом музеїв. Особливо УЛІС радить відвідувати полонини, де можна доторкнутись до традицій гуцулів, поспілкуватись з газдами та скуштувати натуральні вурду та бринзу, які виробляють за традиційними технологіями на цих віддалених сироварнях.

З вже знайомих сервісів УЛІС тут буде кухня з готовими стравами, щоб не обтяжувати себе приготуванням їжі, та мангальна зона біля кожного будинку. Також УЛІС – pet friendly, що означає, що тут раді домашнім улюбленцям.

УЛІС позиціонує себе як соціально відповідальний бізнес і багато робить для громади та емоційної й психосоціальної підтримки ветеранів. Нова локація сповідуватиме ті ж принципи компанії, підтримуватиме місцеві традиції та ділитиметься ними зі своїми гостями. А для військових та ветеранів тут, як і для всіх інших локацій, діятиме постійна знижка – мінус 30%.

Тож запрошуємо у нове місце для відпочинку та новий куточок України для досліджень!