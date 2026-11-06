Ігор Клименко прокоментуав згадки свого імені на записах НАБУ

Секретар РНБО Ігор Клименко, який до липня 2026 року обіймав посаду міністра внутрішніх справ, прокоментував згадки свого імені на записах, зроблених НАБУ в межах розслідування справи «Карфаген». За словами Клименка, він «офігів», почувши своє імʼя у розмовах фігурантів. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає hromadske.

Ігор Клименко назвав обговорення можливості вплинути на міністра внутрішніх справ та міністра охорони здоровʼя «трьопом» двох кримінальників. Водночас, відповідаючи на запитання, чи здивувався він, почувши своє імʼя, Клименко сказав, що «офігів».

Секретар РНБО також прокоментував фрагмент записів, у якому обговорювали ідею залучити когось із його оточення до незаконної схеми, щоб тиснути на нього. За словами Клименка, з ним ніхто не порушував подібних тем.

«Я не знаю, про кого йде мова взагалі, тому що немає таких, які на мене могли тиснути. Більш того, навіть не з мого близького оточення, навіть в дальньому оточенні, які могли хтось на мене повпливати, таких людей не було», – сказав Ігор Клименко.

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Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП оприлюднили нові матеріали справи «Карфаген». Правоохоронці повідомили про викриття злочинної організації, причетної до діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей, а також фальсифікації іноземної валюти. На оприлюднених записах учасники угруповання обговорювали підкуп високопосадовців правоохоронних органів в обмін на прикриття незаконного бізнесу. Серед фігурантів справи – учасники мережі магазинів U420, де, за даними слідства, продавали наркотики під виглядом сувенірної продукції. Власником магазинів був Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець». Ще один фігурант записів – Андрій Осипов («Кримінал») – мав частку в бізнесі та отримував відсоток від його обороту.

5 листопада керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомив, що Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець» шукав людей, які за гроші могли схилити до співпраці тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.