Ілон Маск не вийшов на зв’язок із Володимиром Зеленським після обмежень Starlink для ЗСУ
SpaceX не відповіли на звернення української сторони щодо діалогу Зеленського та Маска
Президент України Володимир Зеленський після запровадження обмежень у роботі терміналів Starlink для українських військових не спілкувався з генеральним директором SpaceX Ілоном Маском. За словами глави держави, коли він намагався зв’язатися з бізнесменом, у компанії не відповіли. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю PBS News.
Президент зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Маск підтримував контакти як із ним, так і з російським диктатором Владіміром Путіним.
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Водночас Зеленський наголосив, що вдячний бізнесмену за Starlink і неодноразово позитивно відгукувався про нього. Однак, за словами президента, деякі попередні заяви та сигнали Маска щодо України сформували в нього враження, що позиція підприємця не є проукраїнською.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Але іноді його попередні сигнали щодо нас, щодо України… Я маю на увазі, що його позиція не є проукраїнською. Так, саме таке враження в мене склалося», – сказав Зеленський.
Він додав, що хотів би знову поговорити з Маском і обговорити з ним різні питання. Зокрема, президент намагався вийти на контакт після останніх обмежень у роботі Starlink, однак у SpaceX не відповіли на звернення української сторони.
Нагадаємо, 24 жовтня Ілон Маск заявив, що українська лінія фронту нібито швидко розвалилася б без супутникового зв’язку Starlink. Водночас він звинуватив українських військових у використанні комерційних терміналів для ударів безпілотниками. Радник президента України Сергій Бескрестнов у відповідь зауважив, що Маск не врахував обмежень у роботі Starlink: із зими 2026 року термінали на території України, зокрема в окупованих районах, мають обмеження швидкості переміщення на рівні 70–90 км/год. На території Росії Starlink не працює.