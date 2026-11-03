Зеленський намагався вийти на контакт з Маском після останніх обмежень у роботі Starlink

Президент України Володимир Зеленський після запровадження обмежень у роботі терміналів Starlink для українських військових не спілкувався з генеральним директором SpaceX Ілоном Маском. За словами глави держави, коли він намагався зв’язатися з бізнесменом, у компанії не відповіли. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю PBS News.

Президент зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Маск підтримував контакти як із ним, так і з російським диктатором Владіміром Путіним.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Водночас Зеленський наголосив, що вдячний бізнесмену за Starlink і неодноразово позитивно відгукувався про нього. Однак, за словами президента, деякі попередні заяви та сигнали Маска щодо України сформували в нього враження, що позиція підприємця не є проукраїнською.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Але іноді його попередні сигнали щодо нас, щодо України… Я маю на увазі, що його позиція не є проукраїнською. Так, саме таке враження в мене склалося», – сказав Зеленський.

Він додав, що хотів би знову поговорити з Маском і обговорити з ним різні питання. Зокрема, президент намагався вийти на контакт після останніх обмежень у роботі Starlink, однак у SpaceX не відповіли на звернення української сторони.

Нагадаємо, 24 жовтня Ілон Маск заявив, що українська лінія фронту нібито швидко розвалилася б без супутникового зв’язку Starlink. Водночас він звинуватив українських військових у використанні комерційних терміналів для ударів безпілотниками. Радник президента України Сергій Бескрестнов у відповідь зауважив, що Маск не врахував обмежень у роботі Starlink: із зими 2026 року термінали на території України, зокрема в окупованих районах, мають обмеження швидкості переміщення на рівні 70–90 км/год. На території Росії Starlink не працює.