Демократи також отримають більше можливостей вимагати від технологічних компаній звітності перед Конгресом

Ілон Маск став одним із головних невдах проміжних виборів у США, які відбулися в вівторок 3 листопада. Мільярдер вклав 446 млн доларів у передвиборчі кампанії республіканців, однак підтримані ним кандидати зазнали поразок у більшості ключових перегонів. Особливо відчутними наслідки голосування можуть стати для його планів розбудовувати мережу центрів обробки даних у Техасі, де несподівано перемогла представниця Демократичної партії Джина Інохоса.

За даними видання Politico, Ілон Маск витратив на підтримку кандидатів приблизно 446 млн доларів. Це найбільша сума, яку будь-коли спрямовували на виборчу кампанію людина, яка сама не балотувалася. Понад 200 млн доларів із цих коштів були пов’язані з виборчими перегонами в Техасі.

Однак фінансові вкладення не забезпечили бажаного результату. Кандидати, яких підтримував підприємець, програли в багатьох штатах. Серед них – генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон, який балотувався до Сенату США, та підприємець Вівек Рамасвамі, який брав участь у виборах губернатора Огайо.

Найбільше політичні результати можуть вплинути на бізнесові плани Маска в Техасі. Упродовж останніх років штат став одним із головних майданчиків для будівництва датацентрів – об’єктів, необхідних для зберігання й обробки великих обсягів інформації, зокрема для розвитку технологій штучного інтелекту.

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Губернатор-республіканець Грег Ебботт підтримував технологічні компанії та інвесторів, створюючи сприятливі умови для реалізації таких проєктів. Проте на цих виборах він програв демократці Джині Інохосі, чия перемога стала несподіванкою. Зміна політичного керівництва штату може ускладнити подальшу реалізацію планів технологічних компаній, зокрема пов’язаних із Маском.

«На тлі спротиву будівництву датацентрів у різних частинах країни, Техас мав стати оазою для штучного інтелекту – місцем, де можна було б зводити такі об’єкти незалежно від того, що відбувається в решті США. Ці вибори повністю змінили ситуацію», – заявив Сем Коппельман, видавець Hunterbrook Media – розслідувального медіа, пов’язаного з інвестиційним фондом.

Сам Маск відреагував на результати голосування дописами в соцмережі X. Уранці 4 листопада він пожартував, що космічні датацентри тепер здаються йому привабливішою перспективою. Так підприємець натякнув на власну ідею розміщення обчислювальних потужностей у космосі, над якою працює його компанія.

Згодом Маск опублікував ще один іронічний допис, у якому згадав про нібито невдале втручання у вибори за допомогою «космічних лазерів». Так він обіграв звинувачення у впливі на політичні процеси та власну роль у підтримці кандидатів.

Поразки республіканців можуть мати для Маска наслідки й на федеральному рівні. Після переходу контролю над Конгресом США до демократів представники партії отримають більше можливостей вимагати звітності від керівників великих технологічних компаній. Частина демократів уже виступає за те, щоб викликати очільників технологічного бізнесу на слухання до Конгресу.

Реакція на результати голосування позначилася і на фондових ринках. Акції SpaceX і Tesla знизилися після оголошення результатів, оскільки обидві компанії тривалий час користувалися сприятливою політикою губернатора Грега Ебботта.

Конгресмен-демократ від Техасу Грег Касар заявив, що виборці відкинули республіканців, зокрема через їхню залежність від фінансової підтримки мільярдерів, які інвестують у штучний інтелекту. «Демократи повинні притягнути їх до відповідальності, а не приймати їхні чеки», – наголосив він.

Нагадаємо, що проміжні вибори у США відбулися 3 листопада. Американці обирали всіх 435 членів Палати представників і 35 сенаторів, а також губернаторів у низці штатів. За результатами голосування Демократична партія здобула контроль над Конгресом, змінивши баланс сил у Вашингтоні. Вибори стали важливою перевіркою підтримки президента Дональда Трампа та його політичного курсу.