Інфляція в Україні у серпні прискорилася до 8,1%

Річна інфляція в Україні у серпні 2026 року прискорилася до 8,1% проти 7,7% у липні. За місяць споживчі ціни зросли на 0,1%. Про це 9 вересня повідомила Державна служба статистики.

У середньому за січень–серпень ціни були на 7,8% вищими, ніж за аналогічний період 2025 року. Базова інфляція, яка не враховує товари з різкими сезонними коливаннями цін та адміністративно регульовані тарифи, у серпні становила 0,5% проти 0,3% у липні. У річному вимірі вона залишилася на рівні 8,1%.

Як змінилися ціни на продукти?

Продукти харчування та безалкогольні напої у серпні подешевшали в середньому на 1,3%. Найбільше знизилися ціни на сезонну продукцію: овочі подешевшали на 18,3%, а фрукти – на 12%. Масло втратило в ціні 0,6%.

Водночас на 0,6–4% подорожчали яйця, цукор, риба, м’ясо, сири, хліб, макаронні вироби та кисломолочна продукція. Порівняно із серпнем минулого року продукти та безалкогольні напої стали дорожчими на 6%. Тоді як алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць подорожчали на 1,5%, а за рік – на 17%. Зокрема, ціни на тютюнові вироби у серпні зросли на 2,1%.

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Пальне за рік подорожчало майже на 39%

Найбільше зростання цін Держстат зафіксував у транспортній сфері. За місяць транспорт подорожчав на 4,4%, а порівняно із серпнем 2025 року – на 23,8%. Пальне та мастила лише за серпень додали в ціні 8,1%, а за рік подорожчали на 38,7%. Вартість послуг автодорожнього пасажирського транспорту за місяць зросла на 6,6%, а за рік – на 39,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у серпні подорожчали на 1,3%, а за рік – на 5,6%. Найбільше зросли тарифи на водопостачання та каналізацію – відповідно на 16,8% і 16,7% за місяць.

Натомість одяг і взуття у серпні подешевшали на 2,5%. Порівняно з минулим роком ціни у цій категорії знизилися на 4,9%.

До слова, у червні Держстат уперше за рік зафіксував дефляцію – місячне зниження споживчих цін. Тоді річна інфляція сповільнилася до 7,2%, однак у липні зросла до 7,7%.

Раніше Нацбанк прогнозував, що наприкінці 2026 року інфляція знову почне прискорюватися, однак у 2027 році сповільниться. Зростання цін стримуватиме достатня пропозиція продуктів, тоді як тиск посилюватимуть високі витрати бізнесу, послаблення гривні та підвищення зарплат через брак працівників.

Утім, російські атаки на склади та логістичні комплекси можуть вплинути на прогноз. Зокрема, як повідомили у Торгово-промисловій палаті, хоч ворожі атаки й не спричинять дефіциту продуктів, окремі товари можуть подорожчати через ускладнення доставки.