Агента ФСБ затримали у червні 2024 року

На Волині 40-річного старшого сержанта ДПСУ визнано винним у державній зраді. За передавання службової інформації ФСБ помічнику начальника відділу місцевого прикордонного загону призначили 15 років ув’язнення.

Як повідомили в СБУ 14 жовтня, прикордонника дистанційно завербувала ФСБ під час його служби на сході України. Згодом його відрядили до Волинської області, де він став інформатором ворога.

За інструкціями російської спецслужби агент збирав інформацію про пункти базування, маршрути руху та озброєння Сил оборони, які залучені до захисту регіону. Росіян цікавили локації укріпрайонів та орієнтовна кількість особового складу українських військ на оборонних лініях.

«Куратором військовослужбовця був кадровий співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську», – зазначили в СБУ.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону уточнили, що 40-річний старший сержант ДПСУ переписувався з ФСБ у месенджері. Він надав ворогу конфіденційні відомості про колег і керівництво прикордонного загону – прізвища, посади, позивні, телефонні номери та інші дані.

Крім цього, ділився з ФСБ державною таємницею про озброєння, транспорт, склад прикордонних нарядів і маршрути їх руху, технічні засоби охорони кордону, розташування камер спостереження, геолокацію території.

«У судовому засіданні він визнав свою вину. Наразі засуджений перебуває під вартою, а його активи, серед яких 123 тисячі гривень, 1300 доларів США, автомобіль, мобільні телефони та ноутбук, конфісковані», – розповіли у прокуратурі.

За державну зраду військовслужбовцю призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Його позбавили звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування упродовж трьох років.