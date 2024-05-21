Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років тюрми

В Запоріжжі Служба безпеки України затримала інформаторку російських спецслужб, яка хотіла зірвати поставки важкої техніки ЗСУ на південний фронт. Про це повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 21 травня.

Як розповіли у відомстві, жінка інформувала ворога про рух ешелонів по залізниці і про ремонтні бази української техніки на залізничних станціях. Особливу увагу фігурантка звертала на рухомі склади, які перевозять важке озброєння.

Серед завдань зловмисниці було встановлення геолокацій ремонтних баз Сил оборони поблизу залізничних станцій. Розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій на передовій та підготовки повітряних ударів по об’єктах ЗСУ та Укрзалізниці.

«Для виконання ворожого завдання інформаторка ФСБ пішки обходила місцевість біля залізничних шляхів, де спостерігала за трафіком та фіксувала координати можливих ремонтних баз ЗСУ», – повідомили в СБУ.

Також фігурантка «втемну» використовувала своїх знайомих, коли завуальовано випитувала у них інформацію про українські війська. Отримані розвіддані вона відображала у вигляді позначок на картах Google з детальним описом «потрібних» об’єктів.

За даними слідства, окупанти залучили жінку до співпраці у дистанційному режимі. Вона вела активну антиукраїнську діяльність в соціальних мережах. СБУ викрила зловмисницю ще на початковому етапі її злочинної діяльності.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років тюрми.