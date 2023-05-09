Колаборантку затримали у Кременчуці влітку 2022 року

Колаборантку та особисту інформаторку генерала російської розвідки, який причетний до збиття Boeing MH-17, засудили на 12 років позбавлення волі. Жінку затримали у червні 2022 року в Кременчуці, повідомили у вівторок, 9 травня, у прес-службі Служби безпеки України.

За даними правоохоронців, жінка була поплічницею одного з російських генерал-майорів ГРУ Сєргєя Дубінського, якому вона передавала дані про Сили оборони у фронтових районах Донеччини. Саме Дубінський причетний до збиття пасажирського літака MH-17 російськими бойовиками.

«За даними слідства, поплічницею агресора є особиста інформаторка кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора Сергія Дубінського, також відомого під позивним "Хмурий". Саме він причетний до збиття пасажирського літака Boeing, який виконував рейс MH-17 у липні 2014 року. Встановлено, що ворожа інформаторка, яка мешкала у селищі Благодатне Донецької області, особисто знайома з терористом», – повідомили у прес-службі СБУ.

Після повномасштабного вторгнення жінка сама сконтактувала з Дубінським та запропонувала шпигувати за українськими силами в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки, що на Донеччині. Після цього колаборантка намагалася переховуватися в Кременчуці, де її й затримали правоохоронці.

Суд призначив інформаторці покарання у вигляді 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна за колабораціонізм. Де виконуватиметься покарання колаборантці, у прес-службі СБУ не повідомили.