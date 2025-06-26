Щоб купити квартиру під оренду, варто знати, чого хочуть потенційні орендарі

Ціна оренди залишається основним критерієм вибору житла для оренди. Які ще пріоритети в орендарів, розповіли експерти «OLX Нерухомість» під час заходу, що відбувся у середу, 25 червня.

Критерії вибору

У 2025 році, згідно з дослідженням «OLX Нерухомість», орендарі під час вибору житла для довготривалої оренди, звертають увагу на:

ціну – 85% респондентів;

район міста – 72%;

близькість до зупинок транспорту або роботи – 68%;

планування, стан ремонту, вигляд будинку – 68%;

наявність паркінгу – 53%;

прибудинкову територію – 46%;

охорону – 31%.

Нові критерії під час війни

Війна в Україні вплинула на появу нових критерії для вибору житла в оренду:

джерела додаткового живлення – 57%;

поверх, на якому розташоване житло, – 56%;

автономне опалення – 54%;

укриття в будівлі – 48%.

Послуги посередника

Ринок оренди житла в Україні працює переважно через посередників – ріелторів. Проте не всі орендарі задоволені цінами на послуги ріелторів.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

51% респондентів готові платити за послуги ріелтора половину місячної ціни оренди, проте за умови ідеального сервісу з боку посередника. Ще 17% готові погодитись на повну місячну ціну за послуги посередника, 6% готові заплатити і півтори ціни, 3% – дві місячні ціни.

Зовсім не хочуть платити за послуги посередника 16% респондентів.

Висновок

Якщо ви плануєте купити квартиру для інвестиції – щоб здавати її в оренду – зверніть увагу на критерії, що керують вибором орендарів. Надайте перевагу житлу в районі з розвиненою інфраструктурою, що відповідає сучасним вимогам до комфорту.