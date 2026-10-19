Пасажирський парк станції Чоп та дільницю реконструюють

«Львівська залізниця» оголосила тендер на реконструкцію споруд інфраструктури та інженерних мереж з електрифікацією колії від станції Чоп до станції Ужгород. Роботи проводитимуться в межах II пускового комплексу на дільниці від станції Чоп до роз’їзду 3 км разом із пасажирським парком. Вартість робіт – 16,9 млн грн.

У межах II пускового комплексу підрядник виконає комплексний обсяг робіт із реконструкції інфраструктури та інженерних робіт. У межах монтажу обладнання передбачено встановлення 193 вуличних відеокамер із грозозахистом та універсальними коробками, монтаж IP-відеореєстраторів, жорстких дисків, PoE-комутаторів, кліматичних шаф, джерел безперебійного живлення, а також розгортання основних пультів спостереження з системними блоками, відеодекодерами та телевізорами. Роботи охоплять пасажирський парк станції Чоп та безпосередньо дільницю колії Чоп для забезпечення надійного захисту об’єктів залізничного вузла й безпеки руху.

Будівництво 22 км євроколії з Ужгорода до Чопа розпочалося 11 квітня 2024 року. 5 вересня 2025 року відбулося відкриття ділянки за участі президента Володимира Зеленського. Згодом з Ужгорода вирушили перші прямі поїзди до Братислави, Будапешта й Відня. Загальна вартість проєкту склала – 1,3 млрд грн, з яких 50% профінансував фонд ЄС Connecting Europe Facility, решту покрив держбюджет.

За словами віцепрем’єра Олексія Кулеби, євроколією вже скористалися понад 40 тис пасажирів, а наразі триває електрифікація ділянки Чоп – Ужгород – держкордон. Наступний великий етап – євроколія до Львова.

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