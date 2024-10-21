Військові завжди мають запит на медикаменти

Щодня на фронті наші захисники зазнають поранень різного ступеня тяжкості. У таких умовах бойові медики виконують надзвичайно важливу місію – рятують життя бійців на фронті. Щоб ця робота була максимально ефективною, необхідно забезпечити їх якісними медикаментами, які будуть включені в бойові аптечки та рюкзаки.

З 11 червня 2024 року мережа аптек «Здорова Родина» та аптеки-партнери розпочали благодійний збір коштів на підтримку наших захисників на фронті. Усі небайдужі можуть долучитися до цієї ініціативи, придбавши магніти. Ця ініціатива покликана стати внеском у допомогу тим, хто щоденно бореться за мирне майбутнє.

Вартість одного магніту — 30 гривень. Переглянути аптеки в яких Ви зможете придбати благодійні магніти, можна за посиланням.

У наявності є три різновиди магнітів, тож кожен зможе вибрати той, що припаде до душі. Всі зібрані кошти планують спрямувати на закупівлю фізіологічних розчинів і медичних препаратів для наших воїнів на передовій.

Вартість одного магніту становить 30 гривень

Наразі ця ініціатива відбуватиметься в партнерстві з благодійним фондом Сергія Притули. Це благодійна організація, заснована відомим українським волонтером та телеведучим Сергієм Притулою. Фонд активно займається підтримкою українських військових та цивільних, постраждалих від війни. Основні напрямки діяльності включають закупівлю військової техніки, медичних засобів, гуманітарної допомоги, а також реалізацію освітніх та культурних проєктів.

Тепер усі вилучені кошти з даної ініціативи передаватимуть на мілітарний напрямок фонду для забезпечення аптечок медичними препаратами, а бойових рюкзаків – фізрозчинами для військових.

Вже є запит на перелік медикаментів, який формуватимуть та передаватимуть раз на місяць, зокрема:

для рюкзаків – Стерофундин, Натрію Хл;

для аптечок – Парацетамол, Мелоксикам, Моксифлоксацин, бинт стерильний, голки декомпресійні, шприци, в/в катетери.

Олександр Мусатов, керівник відділу тактичної медицини, зазначив, що команда тактичної медицини Фонду Сергія Притули вже 2,5 роки передає аптечки та рюкзаки для бойових медиків. Він підкреслив, що це стало можливим завдяки донатам і допомозі від компаній-партнерів.

«Ми вважаємо, що кожна аптечка, кожен турнікет, кожен флакон фізрозчину, який ми передаємо на фронт, врятує чиєсь життя. Тому ми безмежно вдячні всім донорам, партнерам, бізнесам, які підтримують медичний напрям фонду», – зауважив Олександр Мусатов.

Олександр Мусатов, керівник відділу тактичної медицини

Зі свого боку, фонд зосереджує свої зусилля на тому, щоб уважно слухати та враховувати запити бойових медиків, забезпечуючи їх усім необхідним для порятунку життя бійців. З початку повномасштабного вторгнення команда тактичної медицини Фонду Притули передала близько 270 000 одиниць медицини для ЗСУ, НГУ, спецпідрозділів СБУ та ДССТ.

«Звісно, насамперед ми намагаємося закрити потреби бійців, які перебувають на лінії зіткнення. І саме ваша участь як донорів дає можливість нашим хлопцям і дівчатам воювати та повернутися додому живими. Разом до Перемоги!» — додав Олександр Мусатов.

Євген Лате, бойовий медик 126 бригади 30 корпусу морської піхоти, підкреслює, що бойовим медикам на полі бою та під час евакуації часто доводиться вводити пораненим розчини.

«Це означає, що кожний раз, коли медик має застосувати транексамову кислоту для зменшення кровотеч, провести рідинну ресуситацію при значних опіках, провести місцеве знеболення лідокаїном та багато іншого, фізрозчин є необхідним», – зазначив Євген Лате.

Бойовий медик також наголосив, що будь-яка домедична допомога на полі бою, яка потребує інфузій, не може обійтися без фізрозчину.

«Фізрозчин – це база, на якій побудована домедична допомога», — зауважив Євген Лате.

Мережа аптек «Здорова Родина» вже неодноразово підтримувала волонтерські організації у забезпеченні військових медикаментами.

«Цей напрям нам як мережі аптек – дуже близький, оскільки ми розуміємо, що таким чином допомагаємо зберігати життя і здоровʼя наших героїв. Військові – це наш захист і наше майбутнє. Тому купуючи ліки для свого здоровʼя, Ви можете потурбуватися і про військових, придбавши благодійний магніт. Він нагадуватиме Вам про те, що сьогодні Ви зробили добру справу. Колекціонуйте магніти та добрі справи разом з нами», — закликає Анна Звір, директорка маркетингу мережі аптек «Здорова Родина».

Долучайтеся до благодійного збору, мета якого – забезпечити наших військових життєво важливими фізрозчинами та медичними засобами. Купуючи один з благодійних магнітів, Ви робите свій внесок у здоров'я та безпеку тих, хто бореться за нашу свободу.

Зараз, як ніколи, важливо об'єднатися та підтримати наших героїв. Ваш маленький крок може зробити велику допомогу. Усі кошти передадуть фонду Сергія Притули, який спрямовує допомогу безпосередньо на передову.

«Здорова Родина» щомісяця звітуватиме, щоб Ви могли бачити реальні результати вашої підтримки. У разі потреби мережа аптек також самостійно закриватиме необхідні запити для забезпечення військових медикаментами.

На різдвяні свята «Здорова Родина» підсумує загальні результати збору. Ваша підтримка є важливою і допоможе забезпечити захисників необхідними засобами. Разом ми зможемо зробити більше для нашої країни.