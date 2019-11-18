Instagram почав приховувати кількість лайків під публікаціями по всьому світу

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Генеральний директор Instagram Адам Моссері (Adam Mosseri) повідомив, що соцмережа вийшла на фінальний етап тестування відключення показника вподобань під публікаціями користувачів.

«Ми розширюємо нашу тестову програму приватного лічильника лайків на весь світ. Якщо ви берете участь в тесті, ви більше не побачите загальну кількість лайків під фотографіями та відеозаписами, опублікованими в стрічці іншими користувачами», - написав Моссері.

За його словами, рішення зробити тестування глобальним було прийнято після позитивних відгуків про тест у Австралії, Бразилії, Канаді і Японії.

В Instagram також зараз працюють над новими способами та механізмами, які пропонують популярним користувачам, повідомляти про цінність своїх публікацій рекламодавцям. За даним виданням TechCrunch, в Instagram можуть зробити окрему панель або додатковий модуль, за допомогою яких рекламодавці будуть відслідковувати різні параметри публікацій.

Сповіщення про початок тестування, яке отримують користувачі

Розробники пояснюють, що таким чином компанія хоче захистити користувачів (особливо дітей та підлітків) в мережі, яких кількість лайків може засмутити та викликати невпевненість у собі та навіть депресивний стан. Також наголошується, що така зміна дозволить блогерам зосередитися на якості контенту, а не на його оцінці. Водночас, таке нововедення позбавить сенсу штучну накрутку вподобань під публікаціями.