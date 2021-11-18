Instagram почав просити деяких користувачів пройти верифікацію обличчя за допомогою відеоселфі. Щоб отримати доступ до облікового запису, потрібно повертати свою голову в різні боки.

В Instagram запевнили, що використовують цю функцію не для розпізнавання обличчя, а для підтвердження того, що сторінкою керує не бот.

«Якщо обліковий запис лайкає багато публікацій або підписується на безліч акаунтів за лічені секунди, відеоселфі допомагають нам визначити, реальна людина за обліковим записом чи ні», – пояснили в компанії.

Instagram doesn't use facial recognition, and we don't use it in video selfies. We introduced video selfies more than a year ago to help confirm that there’s a person behind an account, and not a bot. https://t.co/mQI0oWOGeY — Instagram Comms (@InstagramComms) November 17, 2021

Там додали, що відео буде видалене через 30 днів.

Our teams review video selfies, and video selfies are deleted within 30 days. — Instagram Comms (@InstagramComms) November 17, 2021

Нагадаємо, раніше компанія Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, відмовилася від технології розпізнавання облич, яка давала змогу автоматично розпізнавати людей на фото і відео та позначати їх у дописах.