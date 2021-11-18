Instagram запровадив відеоселфі для перевірки акаунтів на справжність
Відеоселфі допоможе зрозуміти, чи не перебуває акаунт під контролем бота
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Instagram почав просити деяких користувачів пройти верифікацію обличчя за допомогою відеоселфі. Щоб отримати доступ до облікового запису, потрібно повертати свою голову в різні боки.
В Instagram запевнили, що використовують цю функцію не для розпізнавання обличчя, а для підтвердження того, що сторінкою керує не бот.
«Якщо обліковий запис лайкає багато публікацій або підписується на безліч акаунтів за лічені секунди, відеоселфі допомагають нам визначити, реальна людина за обліковим записом чи ні», – пояснили в компанії.
Там додали, що відео буде видалене через 30 днів.
Нагадаємо, раніше компанія Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, відмовилася від технології розпізнавання облич, яка давала змогу автоматично розпізнавати людей на фото і відео та позначати їх у дописах.
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