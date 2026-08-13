Новий текстовий логотип інстаграму

В інстаграмі вперше за 10 років оновили текстовий логотип. Про це у четвер, 13 серпня, повідомив керівник соцмережі Адам Моссері.

За словами Моссері, команда інстаграму вирішила оновити стиль логотипу, оскільки він не змінювався протягом десяти років. Він заявив, що попри зміни, нова версія зберегла впізнавані риси оригіналу.

«Дизайн став чистішим і сучаснішим, з відсиланнями до оригіналу, а також до тієї простоти й майстерності, які завжди робили Instagram саме ним», – написав він.

Нагадаємо, попередній текстовий логотип інстаграму був виконаний видовженим курсивом без нахилу. У новій версії букви стали більш округлими та стилізованими, проте зберігають ефект напису «від руки».

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На момент публікації в Україні недоступне оновлення інстаграму, яке змінить напис у верхній частині стрічки застосунку.