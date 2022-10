Компанія SpaceX не вимкнула б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати. Про це повідомив глава компанії Ілон Маск.

«Перш ніж Пентагон надіслав відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міністерство оборони США відмовиться надати фінансування»», – написав він у Twitter.

Before DoD even came back with an answer, I told @FedorovMykhailo that SpaceX would not turn off Starlink even if DoD refused to provide funding

Слова Маска підтвердив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Вдячний Ілону Маску. Перед усіма розмовами про фінансування ти підтвердив мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні. Це було критично важливо для України. Ми тобі вдячні», – написав міністр.

Thanks @elonmusk. Before all the talks about funding, you confirmed to me that in any case you will ensure the work of Starlinks in Ukraine. This was critically important for Ukraine. We are grateful to you!