Зосереджуйтеся на історії та успіхах вашої дитини, а не її однокласника чи сусіда

Навчальний рік для дітей може стати цікавою пригодою або ж викликом. Батьки можуть працювати у команді з вчителями та допомогти дитині у навчанні, спілкуванні з однолітками або у випадку конфліктних ситуацій. «Українська правда» поспілкувалась із освітянами та описала 10 корисних порад батькам, як стати опорою та підтримкою для дітей. Не порівнюйте дитину з іншими. Зосереджуйтеся на історії та успіхах вашої дитини, а не її однокласника чи сусіда. Розповідайте, що кожен може досягнути успіху, незалежно від обставин, у яких живе. Наводьте приклади з життя, показуйте фільми та ін. Не говоріть фраз «усі змогли – і ти зможеш», «могло бути і гірше». Таких фраз краще уникати, бо вони не допоможуть підтримати дитину. Діти відчувають нещирість, тому з ними потрібно говорити із зацікавленням до їхній справ та почуттів. «Напишеш контрольну на 12 – куплю тобі iPhone» – це погана історія. Якщо хочете мотивувати дитину до навчання матеріальними заохоченнями, то лише зі здоровим глуздом. Наприклад, якщо дитина гарно працює протягом тижня, то на вихідних можна піди у якийсь заклад, розважальний центр. Гарним прикладом заохочення також може бути подорож, оскільки дитина дізнається щось нове та виходить із своєї «бульбашки». Протестуйте дитину на наявність освітніх втрат. Це можна зробити через два тижні після початку навчального року, коли дитина адаптується до школи. На платформі Всеукраїнської школи онлайн є тести з ключових предметів за різними циклами. Якщо вчитель говорить про освітні втрати вашої дитини – дослухайтеся. Не потрібно різко реагувати, краще разом з вчителем проговорити, чому так могло статися. Встановіть графік. Щоб приділяти час навчанню чи надолужувати освітні втрати, треба розробити графік та дотримуватись дисципліни. Важливо також обговорювати це з дитиною. Будьте відкриті до спілкування з вчителем. Якщо вам говорять про проблемні ситуації, то не сприймайте зауваження гостро, спробуйте оцінити ситуацію без надлишку емоцій. Включайтесь у навчальний процес. Батьки мають знати, що відбувається у школі, але не варто впадати у крайності – гіперконтроль чи повністю відпускати ситуацію. Відновлюйте власні ресурси. Батькам, як і школярам, потрібен час на відпочинок. Діти не завжди можуть правильно спланувати час, тому подбайте, щоб у них був час на відпочинок. Підтримуйте дітей та будьте поруч. Вірте у своїх дітей та приймайте їх такими, якими вони є. Таким чином діти відчуватимуть довіру та безпеку. Вчителі радять вчити дітей чуйності та відповідальності, показуючи власний приклад.

