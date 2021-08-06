У липні IQOS представив нову модель девайса для нагрівання тютюну lil SOLID 2.0.

На початку 2020-го PMI та корейська компанія KT&G підписали угоду про партнерство, що PMI представлятиме продукти компанії за межами Південної Кореї. Того ж року у вересні була представлена перша модель lil SOLID. І ось, через 10 місяців на ринок вийшла його апгрейднута версія – lil SOLID 2.0.

lil SOLID 2.0: технологія нагрівання тютюну без горіння, що значно зменшує шкоду здоров'ю

lil SOLID працює за принципом нагрівання тютюну (так само як IQOS). Щоб користуватися ним, знадобляться спеціальні стіки з тютюном, що випускаються під брендами HEETS та Fiit.

Всередині lil SOLID 2.0 є вбудований нагрівальний елемент у вигляді спиці. Коли ви вставляєте стік, ця «спиця» входить якраз у центр стіка та нагріває тютюн зсередини.

Пристрій нагріває тютюн у стіку, не підпалюючи його, максимум до температури 300–350°C. Щоб зрозуміти багато це чи мало, порівняємо із сигаретами, де тютюн згорає за температури 800°C. Не кожен (навіть не кожен курець) задумується про це, але головне джерело шкоди у тютюнопалінні – це саме процес горіння та шкідливі продукти горіння, що утворюються в результаті. Багато хто вважає, що найбільшу небезпеку здоров'ю становить нікотин. Та насправді ні. Вихлопні гази від авто чи дим від спалювання листя становлять таку саму небезпеку здоров'ю як і паління, хоча нікотину взагалі не містять.

У ході будь-якого горіння утворюються смоли (а це найпотужніший онко-фактор) та критично шкідлива концентрація чадного газу, яка порушує транспортування кисню еритроцитами до тканин та мозку. Будь-хто, хто вдихає сигаретний дим, дим вогнища, де спалюються сміття та листя, автомобільні вихлопи, наражає себе на небезпеку та суттєво підвищує ризик захворіти на рак легень чи дихальних шляхів.

Натомість системи нагрівання тютюну як раз базуються на технології, що повністю виключає горіння, а разом з ним і продукти горіння. В цілому, при використанні таких систем нагрівання тютюну, як IQOS та lil SOLID сумарна кількість шкідливих речовин, що вдихаються, зменшується більш як на 95%.

Замість токсичного диму при використанні lil SOLID, зі стіка випаровується ароматний тютюновий аерозоль. Не такий густий, як у вейпів та е-сигарет. Аерозоль не має в'їдливого запаху. Він не вбирається у волосся, не залишається на одязі й меблях, а також не призводить до пасивного куріння. Аерозоль містить приблизно ту ж саму кількість нікотину, що й сигарети. Тож курцям буде комфортно просто апгрейднути свою звичку до менш шкідливої та більш гігієнічної.

lil SOLID 2.0 – найпотужніша система нагрівання тютюну, та про інші технічні характеристики

Оновлений lil SOLID 2.0 має ряд цікавих технологічних покращень.

Повної зарядки акумулятора Ліл Солід 2.0 вистачає на 25 сеансів, це більше однієї пачки стіків. Пристроєм можна користуватися без перерв на підзарядку і не переживати, що батарея сяде в невідповідний момент. У попередньому поколінні максимум, якого можна було очікувати від акумулятора – це 20 використань на одному заряді.

Один сеанс використання відповідає приблизно 14 затяжкам (на стільки ж приблизно вистачає сигарети). Але у попередній моделі ці 14 затяжок можна було розтягнути максимум на 4 хвилини. Тепер довжина сеансу збільшилась на 25%, до 5 хвилин.

При тому, що потужність батареї суттєво збільшилася, розробникам вдалося зберегти компактний розмір пристрою. Щобільше, навіть зробити його ще трохи меншим.

Також в оновленому lil SOLID 2.0 вирішили поекспериментувати з конструкцією нагрівального елемента. Всередину нагрівальної голки вбудували індукційну спіраль, яка генерує електромагнітне поле (як індукційна плита). Завдяки цьому тютюн у стіку прогрівається рівномірно по всій довжині, і це забезпечує насичений та рівномірний смак.

Hi-tech дизайн lil SOLID 2.0 та оновлення до сучасних стандартів

Ліл Солід 2.0 має той самий формат «все в одному», що й попереднє покоління.

Корпус має стильний мінімалістичний дизайн – пристрій вкритий металізованим пластиком, а з боків має глянцеві панелі, що кріпляться на магнітах. На корпусі жодних кнопок, лише LED-стрічка, індикатор. Пристрій зручно лежить у руці, не ковзає.

Гаджет інтуїтивно зрозумілий та простий, тож можна з ним розібратися навіть без інструкції. Насправді одна кнопка у Ліл Солід 2.0 усе ж таки є. Проте, це тач-кнопка, вшита під індикатор. Просто легенько натискаєте на LED-індикатор, та девайс слухняно увімкнеться. Ця кнопка відповідає за все – вкл/викл, перевірку рівню заряду, перезавантаження.

Зарядний порт апгрейднули від застарілого micro USB до сучасного стандарту Type C.

Яка ціна в оновленого lil SOLID 2.0 та де його купити?

Ціна lil SOLID 2.0 – 599 грн.

Представлений у двох кольорах – чорний та синій

Придбати новинку можна на офіційному сайті iqos.ua або у фірмових магазинах IQOS Space.