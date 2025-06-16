23 червня у Львові просто неба, на даху !FESTrepublic, відбудеться унікальна театральна подія – чорна комедія «Київська перепічка» у головній ролі з Ірмою Вітовською. Початок події о 20:00, кажуть організатори.

Що відомо про незавичайну виставу

Це – не звичайна вистава, а мультимедійний проєкт на межі свідомості, створений за спогадами й фантазіями самої акторки. Драматургиня — Наталка Ворожбит, художник – Віталій Кравець, а в одній із ролей – загадковий Олексій Гнатковський. Але кого саме він грає – глядачі дізнаються лише під час показу.

Ірма Вітовська грає саму себе – відверто, сміливо, з гумором і самоіронією. Це історія, яка смішить, викликає сором, здивування і... надзвичайну впізнаваність. Бо йдеться про те, чого ми всі насправді хочемо, – просто до нестями.

«Це вистава, яка не соромиться бути живою – трохи беззахисною, трохи хуліганською, і водночас дуже точною. Цей проєкт говоритиме про сучасність прямо і без фільтрів – “Київська перепічка” саме така. Не пропустіть виставу, яка ламає шаблони – і театральні, і життєві», — запрошують організатори.

Подія відбудеться 23 червня, 20:00 у !FESTrepublic (на даху, просто неба). Квитки можна придбати за посиланням.