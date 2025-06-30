Груші часто заражаються через близькість певних хвойних рослин, а яблуні – через звичайний ялівець

На початку липня садівникам варто бути особливо пильними: у цей період значно зростає ризик втрати врожаю яблук і груш. Причиною може стати агресивний грибок, що активізується після дощової весни і провокує іржу на плодових деревах. Якщо не вжити відповідних заходів, він здатен повністю знищити дерева всього за кілька тижнів. Що з цим робити, пише Тelegraf.

Грибок зимує всередині тканин хвойних дерев, а навесні формує яскраво-помаранчеві нарости, з яких виділяються мільйони спор. Саме ці спори поширюються на листя плодових дерев, викликаючи яскраві плями з чорними точками. Згодом листя жовтіє й опадає, суттєво послаблюючи дерево. Небезпека також полягає в тому, що яблуні й груші є проміжними господарями для цього грибка, підтримуючи його життєвий цикл.

На заражених хвойних помітні коричневі, дещо опуклі утворення – це вогнища спороношення. Якщо їх не видалити, грибок швидко поширюється на садові дерева.

Найкраще рішення – повністю прибрати заражене хвойне дерево. Якщо його шкода знищувати, варто обрізати всі уражені частини до здорової деревини. Але навіть цього недостатньо: боротьба з іржею потребує регулярного застосування системних фунгіцидів. Обробляти необхідно і хвойні, і плодові дерева – пропущена обробка може звести нанівець усі попередні зусилля.