Марта Костюк

У понеділок, 14 вересня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками останнього Грендслему сезону-2026 – US Open.

У топ-10 світового рейтингу сталось одразу шість змін. Вперше в історії дві українки опинились у десятці найкращих. Еліна Світоліна піднялась на дві сходинки і стала сьомою, а Марта Костюк дебютувала у топ-10 рейтингу після виходу в 1/8 фіналу US Open.

Також відбулася зміна лідерки рейтингу – переможниця Відкритого чемпіонату США Єлена Рибакіна перервала 99-тижневе домінування білоруски Аріни Сабалєнки. Також варто згадати про втрату позицій чешки Кароліни Мухової та польки Іги Швьонтек,які тепер посідають восьме і дев’яте місця відповідно.

Приємно, що прогресу досягли й інші українки, які входять до топ-200 світового рейтингу. Найбільший ривок зробили Юлія Стародубцева та Анастасія Соболєва. Натомість 13 позицій втратила Катаріна Завацька, яка тепер йде на 259-й сходинці.

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Рейтинг WTA (станом на 14 вересня 2026 року):

1. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9091 очки (+1 позиція)

2. Аріна Сабалєнка (Білорусь) – 7875 (-1)

3. Джессіка Пегула (США) – 7265

4. Коко Гофф (США) – 7244

5. Мірра Андрєєва – 5743

6. Лінда Носкова (Чехія) – 5328

7. Еліна Світоліна (Україна) – 4809 (+2)

8. Кароліна Мухова (Чехія) – 4683 (-1)

9. Іга Швьонтек (Польща) – 4619 (-1)

10. Марта Костюк (Україна) – 3980 (+1)

…

41. Олександра Олійникова (Україна) – 1191 (+5)

42. Дар’я Снігур (Україна) – 1170 (+3)

43. Юлія Стародубцева (Україна) – 1165 (+15)

47. Ангеліна Калініна (Україна) – 1112 (+4)

110. Даяна Ястремська (Україна) – 692 (+3)

126. Вероніка Подрез (Україна) – 586 (+6)

181. Анастасія Соболєва (Україна) – 416 (+13)

259. Катаріна Завацька (Україна) – 279 (-13)

355. Єлизавета Котляр (Україна) – 181 (+5)

Нагадаємо, вже цього тижня Марта Костюк у статусі першої сіяної виступить на турнірі серії WTA 500 у мексиканській Гвадалахарі.