Італійська влада посилила карантин до 31 січня на тлі зростання нових хворих на коронавірус, повідомила у п’ятницю, 24 грудня, агенція ANSA.

Зокрема, італійців зобов’язали носити маски на вулицях. Натомість у приміщеннях чи на стадіонах, а також у громадському транспорті, вони повинні перебувати в респіраторах.

Також уряд Італії вирішив заборонити всі масові святкування Нового року та закрити дискотеки та клуби до 31 січня, а для місць громадського харчування та для інших місць, де діяла базова «зелена переппустка», тепер діятиме посилена.

Як зазначає «Європейська правда», в Італії 23 грудня повідомили про 44595 нових випадків Covid-19, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії. Попередній рекорд, 40902 нових випадки, було зареєстровано 13 листопада 2020 року.

Водночас, за останню добу зафіксовано 168 смертей від коронавірусу. Цей показник значно нижчий за 550 смертей, зареєстрованих 13 листопада 2020 року. Ситуація в італійських лікарнях теж краща, ніж торік.

В Італії від коронавірусу двома дозами вакциновано майже 89% від усього населення. Наразі уряд прагне прискорити доставку третіх підсилювальних доз вакцини, які розглядаються як найефективніший захист проти нового варіанту коронавірусу з назвою «Омікрон».