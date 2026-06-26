Обговорення 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії заплановане на 26 червня

Франція та Італія висловили застереження щодо пропозиції Європейського Союзу заборонити в’їзд на територію блоку колишнім російським військовим. Про це 25 червня повідомило видання Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Ініціатива про заборону в’їзду до ЄС учасникам війни проти України є частиною запропонованого 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, який країни-члени мають обговорити в п’ятницю, 26 червня.

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За інформацією джерел видання, Париж і Рим не проти заборони в’їзду російським колишнім військовим, але побоюються, що нинішня пропозиція може відкрити шлях до загальної заборони на в’їзд росіянам. Обидві країни також вважають, що такі обмеження доцільніше запроваджувати через візову політику, а не в межах санкційного режиму.

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Франція та Італія зазначили, що пропозиція ЄС щодо заборони в’їзду колишнім російським комбатантам покладе на держави-члени відповідальність визначати, хто з росіян воював, а хто ні, що, за словами деяких джерел, може виявитися складним завданням.

Як зазначає Bloomberg, дискусії точаться й навколо інших положень 21-го пакета санкцій. Зокрема, суперечки викликають механізм зниження граничної ціни на російську нафту, розширення санкцій на судна, які перевозять російський скраплений природний газ, а також обмеження імпорту певних видів російської риби.

Нагадаємо, 9 червня Європейська комісія презентувала пропозиції до нового 21-го пакета санкцій проти Росії. Документ націлений на ключові сектори РФ, зокрема енергетику, фінанси та криптоактиви, торгівлю та рибальство.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС вперше пропонує заборонити в’їзд до ЄС усім, хто служив у Збройних силах Росії з початку повномасштабної війни.

«Європа залишається закритою для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Ось так просто», – заявила вона.

Відомо, що пропозиція потребує схвалення всіх держав-членів ЄС, перш ніж вона набуде чинності.

18 червня прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Софія накладе вето на останній пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки він може негативно вплинути на болгарську економіку.