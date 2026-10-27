Джорджа Мелоні не підписала рішення про пакет допомоги для України, очікуючи виборів до Конгресу США

Італія досі блокує 13-й оборонний пакет для України, не надсилаючи допомогу вже протягом 10 місяців. Премʼєр-міністерка країни Джорджа Мелоні не ухвалює рішення щодо пакета, оскільки чекає проміжних виборів у США, повідомили у вівторок, 27 жовтня, La Republicca та Il Giornale d’Italia.

За даними медіа, останній пакет військової допомоги Італія надсилала Україні у січні 2026 року. Попри те, що новий оборонний пакет вже готовий, дату його відправлення досі не визначили.

Джерела газет повідомили, що рішення про надсилання допомоги вже кілька разів відтерміновували. Спершу пакет військової допомоги планували передати в липні, а згодом – у вересні.

Наразі орієнтиром для відправлення оборонного пакета стали проміжні вибори у Сполучених Штатах. Яким саме має бут результат для ухвалення рішення з боку Італії, наразі невідомо. Також немає інформації про те, чи відправлять пакет військової допомоги одразу після голосування.

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Зазначається, що остаточного рішення припинити постачання немає, а в уряді Джорджі Мелоні наголошують, що підтримка України триватиме. Медіа додали, що через затримку перед загрозою опинилося зобовʼязання Мелоні перед президентом Франції Емманюелем Макроном, а також Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, проміжні вибори у США відбудуться 3 листопада. За даними екзит-полів, Республіканська партія ризикую зазнати поразки від демократів на виборах до Конгресу США.