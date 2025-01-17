25-метрова яхта Cranci 78 Settantotto належить одному з організаторів злочинної схеми

Італійська поліція арештувала елітну яхту за 5,5 млн євро у справі щодо злочинної організації та корупції у Фонді державного майна України. Судно преміумкласу належить одному з керівників схеми, повідомили у пресслужбі САП у п’ятницю, 17 січня.

Спільна слідча група, до якої входять представники України, Австрії та Франції, продовжують розшукувати активи фігурантів справи про корупційні схеми у ФДМУ під час головування там Дмитра Сенниченка. В межах цієї роботи в Італії виявили елітну яхту, яка належала «одному з керівників злочинної організації» – ймовірно, самому Сенниченку.

Вартість яхти становить 5,5 млн євро. Ймовірно, модель цієї яхти – Cranci 78 Settantotto. Це італійська 25-метрова яхта, в якій є чотири каюти для вісьмох гостей, панорамні вікна та потужні двигуни Volvo.

У пресслужбі САП повідомили, що раніше в межах правоохоронних робіт у Франції арештували нерухомість підозрюваних фігурантів на 6,5 млн євро, а в Австрії арештували елітні авто та коштовності.

Нагадаємо, Дмитра Сенниченка, який очолював ФДМУ у 2019-2021 роках, підозрюють у розкраданні 500 млн грн коштів державних компаній, зокрема АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Загалом, за даними слідства, члени злочинної групи на чолі з Сенниченком, отримали хабарів на загальну суму понад 2 млрд грн.

17 лютого 2022 року Дмитра Сенниченка відправили у відставку з посади голови ФДМУ. Про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 255 ККУ (організація злочинної групи) та ч. 5 ст. 191 ККУ (незаконне заволодіння майном) Сенниченку оголосили 22 березня 2023 року. Вже у квітні 2023 року НАБУ оголосило екс-посадовця у розшук. Серед підозрюваних НАБУ присутні ще шестеро фігурантів, яких розшукують. У травні 2024 року Сенниченку заочно обрали запобіжний захід у вигляді арешту.