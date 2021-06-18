Клієнтів сутенерка знаходила через оголошення в інтернеті

У Івано-Франківську поліцейські затримали 23-річну дівчину, яка в орендованій квартирі облаштувала бордель. Дівчина через інтернет шукала клієнтів і отримувала із них по 1500 за кожен візит. Поліцейські встановили, що 23-річна організаторка борделю самостійно записувала клієнтів і була адміністраторкою закладу.

«Вона спеціально орендувала квартиру в Івано-Франківську, де жінки надавали клієнтам платні сексуальні послуги, вартістю 1500 гривень, приймала дзвінки та отримувала оплату. Клієнтів знаходила через оголошення в інтернеті», – йдеться у повідомленні Національної поліції.

23-річна організаторка борделю самостійно записувала клієнтів

Як повідомили ZAXID.NET в прес-службі прокуратури кількість жінок, які надавали послуги у борделі наразі невідома.

Під час обшуку в орендованій квартирі поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-карти, чорнові записи, документи, а також гроші, отримані від незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру за статтею сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Їй загрожує до семи років ув'язнення.