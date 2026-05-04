У Києві 3 травня під час змагань «Кубок Столиці» федерації KRAWA з жиму штанги ієромонах Макарій Дутка встановив 19-й рекорд. Отець Макарій підняв 219 кг у жимі лежачи. Свій черговий рекорд 48-річний ієромонах присвятив Блаженнішому Патріарху Йосифу Сліпому, який казав: «Великого бажайте!». Як зазначив на своїй сторінці священнослужитель, саме ця думка прийшла йому перед виходом на поміст. «Великого бажайте!» – це знаменитий заклик патріарха Йосифа Сліпого, що міститься у його посланні (1957 р.) із заслання. Цей вислів став девізом для багатьох поколінь, закликаючи не зміліти духовно, ставити перед собою високі, амбітні мети та не здаватися навіть у найскладніших обставинах», – зазначив Макарій Дутка. Отець Макарій регулярно збирає гроші на допомогу військовим. Після чергового рекорду він вкотре закликав замість вітальних коментарів задонатити на Збройні сили України.

