У львівських ЦНАПах тимчасово не працюватиме частина послуг

З 1 липня у львівських Центрах надання адміністративних послуг тимчасово не прийматимуть документи для оформлення частини адміністративних послуг, які потребують доступу до державних реєстрів. Про це 26 червня повідомили у Львівській міській раді.

У міськраді пояснили, що обмеження пов’язані зі зміною назви управління, до якого належить мережа ЦНАПів. Через це необхідно оновити доступ до державних інформаційних систем.

Які послуги тимчасово не надаватимуть?

Обмеження стосуватимуться:

державної реєстрації нерухомості та бізнесу;

послуг ДРАЦС (реєстрація шлюбу, народження, смерті та інших актів цивільного стану);

оформлення паспортних документів;

послуг у сфері будівництва;

послуг для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, а також обміну посвідчення водія;

комплексної послуги «єМалятко»;

призначення державної допомоги сім'ям із дітьми, зокрема допомоги при народженні дитини, по догляду за дитиною до року, допологових виплат та послуги «єЯсла»;

інших послуг, для яких потрібен доступ до державних реєстрів.

Водночас низка адміністративних послуг працюватиме без змін. Зокрема, мешканці й надалі зможуть зареєструвати місце проживання, вклеїти фото до паспорта, оформити документи для приватизації та отримати консультації.

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У ЦНАП також наголосили, що всі записи, здійснені до 1 липня, залишаються чинними. Крім того, після цієї дати можна буде отримати вже виготовлені паспорти.

Куди звернутися замість ЦНАПу?

Послуги, які тимчасово не надаватимуть у ЦНАПах, можна буде отримати у профільних державних установах, а в окремих випадках – через електронні сервіси «Дії». Зокрема, для оформлення паспортних документів мешканці можуть звернутися до підрозділів Державної міграційної служби або ДП «Документ».